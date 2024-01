Kialakult a Virtuózok V4+ nemzetközi döntős mezőnye

A Virtuózok V4+ január 12-i, magyar elődöntő adásában kiválasztotta a szakmai zsűri, ki az a három tehetséges magyar fiatal klasszikuszenész, aki a nemzetközi döntőbe jutott. A forgatás a gödöllői királyi kastélyban zajlott, tíz csodálatos kis művészt ismerhettek meg a nézők. Volt köztük nagy visszatérő is, de új felfedezettek is.

Amelia Aniszovics 2022 márciusában vált népszerűvé egy Facebookra feltöltött videóval, amelyen egy kijevi óvóhelyen énekel. Forrás: Virtuózok

Az első Virtuózok-évadok hangulatát idéző elődöntő zsűrijében Batta András, Keller András, Miklósa Erika, Balázs János és Káel Norbert foglalt helyet.

A zsűri döntése szerint a három döntős: Abouzahra Mariam (15 éves – hegedű), Balogh Ádám (11 – zongora), valamint Lugosi Ali (24 – klarinét).

Idén a nemzetközi adásban, melynek már a Zeneakadémia ad otthont, lesz magyar műsorvezető is, a lengyel Ida Nowakowska mellett szerepet kap Boros Misi is, aki Bátor Anna partnereként a backstage-ben beszélget majd a versenyzőkkel. A nemzetközi zsűritagok között, Miklósa Erika és Keller András mellett ismét zsűrielnök lesz Plácido Domingo, a műsor legrégebbi, világhírű támogatója. Új zsűritagként bekerült Dimash Qudaibergen énekes, aki 2024. május 4-én koncertezik hazánkban, és visszatér a zsűribe Pablo Sáinz-Villegas gitárművész, valamint Hauser csellista világsztár is.

A műsor vendége lesz a hétéves ukrán kislány, Amelia Aniszovics, akit a sajtó csak „bomb shelter girl”-ként emleget. 2022 márciusában vált népszerűvé egy Facebookra feltöltött videóval, amelyben a híres Disney-film, a Jégvarázs egyik betétdalát, a Let it go!-t énekli egy kijevi óvóhelyen. A szívszorító videó többmilliós nézettséggel virálissá vált, a kislány kedves énekével pedig szinte Ukrajna arca lett. A Virtuózok tehetségkutató műsor, amely fiatal tehetségeknek nyújt lehetőséget a zeneművészet területén való bemutatkozásra és fejlődésre, Ameliának kiemelt támogatást és segítséget szeretne nyújtani: a kislányt idén a műsor döntőjének mindkét részében láthatják a nézők, ahol vendégként szerepel és énekel majd.

