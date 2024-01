Pedro Almodóvar első angol nyelvű nagyjátékfilmjét forgatja márciusban

Pedro Almodóvar a film jeleneteit New Yorkban és Madridban veszi fel a tájékoztatás szerint. Egy tökéletlen anya és haragos lányának történetéről szól a film, akiket egy nagy félreértés választ el egymástól. Kettejük között ott áll az anya barátnője, kezelve fájdalmukat és keserűségüket. Az anya újságíró, haditudósító, a barátnő regényíró.

Tilda Swinton brit színésznő lesz Pedro Almodóvar első angol nyelvű nagyjátékfilmjének egyik főszereplője (Fotó: Ettore Ferrari / MTI/EPA-ANSA)

A film a háborúk határtalan kegyetlenségéről, a halálról, a barátságról és a szexuális élvezetről szól, amely a legjobb szövetséges a borzalom elleni harcban

– fogalmazott a gyártó.

A 74 esztendős spanyol rendező angol nyelven eddig két rövidfilmet készített: 2020-ban a The Human Voice című alkotást Tilda Swintonnal a címszerepben, tavaly pedig a Strange Way of Life című mozit Pedro Pascal és Ethan Hawke főszereplésével.

Egy korábbi interjúban úgy fogalmazott, hogy a két kisfilm gyakorlat az angol nyelvű munkához, felkészülés egy egész estés film elkészítésére.

Borítókép: Pedro Almodóvar, Tilda Swinton és Julianne Moore (Forrás: Facebook)