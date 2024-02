A zenehallgatás szertartásos élménye – új lemez a polcokon (x)

Váratlan cselekedetet hajtott végre 60. jubileumi évében a Liszt Ferenc Kamarazenekar: egy új bakelit, vagy nevezzük a mai trend szerint, vinyl lemezt dobott a piacra, A zene körülvesz címmel.

Összezsugorodó jelenünkben, amikor minden egyre kisebb, sőt már nincs is, csak a felhőben, vették a bátorságot, és egy olyan tárgyat adtak a kezünkbe, amely nem fér el a zsebben, már méretével is kiköveteli magának a figyelmet. Nem fogadja el a mellesleg státuszt, az egyéb tevékenység közbeni részfigyelmet, 100%-os koncentrációt vár.

Nem lehet akárhol birtokba venni, kell egy csendes, nyugodt szoba, ahol kézbe fogjuk, megnézegetjük a borítót, a fotókat, érezzük és érzékeljük a fizikai jelentétét, majd kivesszük az egyik korongot a duplaborítóból, lemezjátszó, tű, indul a forgás – és már be is szippantott minket a mozdulatsor koreográfiája. Megadtuk az időt, a szertartásos előkészületet, zenét fogunk hallgatni.

Nincsenek a lemezen méltatlanul elfeledettnek tartott zenei ritkaságok, sőt, a többség sok rögzítésben fellelhető mű, mégis megéri az érdeklődő figyelmet ez a másfél órás zenei anyag. A híres Haydn-csellóverseny 3. tételét például zeneakadémiai koncertfelvételként adják közre, aki ott volt, ismét átélheti a meghatározó élményt; de aki nem, az is borzongva csatlakozik Várdai István csellóművész briliáns szólójához, és tisztán érzékeli azt is, ahogy a zenekar minden technikai határt ledöntve követi művészeti vezetőjét ezen a varázslatos utazáson. Vagy a lemezindító stúdiófelvétel, melyen Beethoven „Kreutzer” szonátájának 1. tétele szólal meg vonószenekari előadásban (Tfirst Zoltán, egykori zenekari tag átiratában). Új siker vagy szentségtörés, ameddig nem halljuk, nem tudjuk eldönteni, mindenesetre olyan különleges változtatás a kéthangszeres eredetihez képest, amelyre mások ritkán vállalkoznak, hiszen nemcsak az átírói kihívás nagy, hanem a zenekari muzsikusoktól is virtuóz teljesítményt igényel. A további Bach-, Beethoven- és Dvořák-műrészletek mellett emeljük még ki a teljes második lemezoldalt betöltő Carmen-szvitet. A Bizet-opera által ihletett Scsedrin-átdolgozás 1967-ben vonószenekarra és ütős szekcióra készült, és balettzenének indult, de a sikeres átirat mára a koncerttermi repertoár részévé vált. Ebbe a válogatásba a szvit Takács-Nagy Gábor vezényletével, élő hangversenyfelvételként került be, határozott, szenvedélyes, kitűnő előadásban.

Méltó ünneplési módot választott a lemezzel a Liszt Ferenc Kamarazenekar, az utókor számára rögzített formában adta közre és adja tovább a klasszikus zene iránti szenvedélyes szeretetét.

A lemez online megvásárolható a zenekar honlapján keresztül, vagy személyesen az Óbudai Társaskörben és a Rózsavölgyi Zeneműboltban.