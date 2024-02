Eredményes évet zártak a délvidéki hagyományőrzők

A délvidéki szakember kifejtette, hogy 2023-ban főként a képzésekre és a mentorprogramokra koncentráltak, nagy hangsúlyt helyezve a már aktív és a jövőbeni pedagógusok készségeinek fejlesztésére.

Szerintük nagyon fontos a képzéseknél a folytonosság; a résztvevők számíthatnak rá, hogy a program után is kapcsolatot tartanak velük. Akkreditálása óta az Útravaló című pedagóguskurzusnak is töretlen a sikere.

Új képzést, bútorfestést is elindítottak a vajdasági hagyományőrzők. Forrás: Hagyományok Háza Hálózat-Vajdaság

– Fő céljaink ezzel a képzéssorozattal, hogy gyakorlati tudást, tapasztalatot adjunk át a pedagógusoknak. Ezáltal a népi kultúra elemeit könnyebben használhatják a mindennapi munkájukban, foglalkozásaikon. A képzést a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet akkreditáltatta és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásában valósult meg idén is – jelentette ki Kovács Nádi Karolina.

A referens beszámolt arról is, hogy több száz gyermekhez jutottak el a 2023-as évben is az interaktív és komplex foglalkozásaik a Forrás Magyar Népművészeti és Kulturális Oktató Központtal közös szervezésben, amelynek során vajdasági néptáncoktatók, népzenészek, kézművesek látogattak el tematikus foglalkozásokat tartani az oktatási intézményekbe.

Elméleti képzéssorozatot indítottunk a vonós zenekarok vezetőinek. A tánckíséret, illetve a népzenei dialektusok stílusjegyeiből felkészült zenekarok e tudás birtokában hatékonyabban működhetnek. Több éve tart a népdalkörvezetők képzése. 2023-ban vizsgát szerveztünk az eddigi résztvevőknek, és elindult a Nyugat-Bácskában működő népdalkörök erősítése is

– mondta a vajdasági referens, aki arról is beszámolt, hogy eddig minden kézműves tanfolyamukat siker koronázta. Ennek nyomán egy új képzést, a bútorfestést is beindították. Kovács Nádi Karolina megemlítette emellett a kosárfonó-képzést is, amelynek egyik eredménye a Vajdasági Értéktár bővülése. – Augusztusban megszerveztük a II. Népi kézműves tábort. Orcsik Csaba fazekas népi iparművész az adai műhelyében megkezdte a fazekasaink mentorálását. A viseletkészítőink igen jelentős munkát végeztek, tavasszal Hertelendyfalvára látogatott el a csoport, ahol régi viseletdarabokat vizsgált meg és dokumentált – emlékezett vissza az eseményekre a vajdasági referens.

Elmondta azt is hogy eredményes közös programra tekinthetnek vissza a Pannon RTV-vel: 2022-ben kezdődtek és 2023-ban zárultak Az üveghegyen túl elnevezésű műsor felvételei, aminek epizódjait mindmáig sugározza a televízió.

Kovács Nádi Karolina a Hálózat szerepéről fontosnak tartotta kiemelni, hogy a szervezet hozzásegíti őket fontos információk eléréséhez a szakmai támogatások és az oktatók alkalmazása terén. Ezáltal könnyebb értelmezniük a pályázati kiírásokat is. A hálózati partnerek által meghirdetett programokban való részvétel igen hasznos számunkra: alkotóik, előadóik, szakembereik tapasztalataikkal és tudásukkal hozzájárulhatnak számos Kárpát-medencei tanácskozás, koncert, előadás és kiállítás sikeréhez.

– A közös munkára jó és követendő példa a kárpátaljai és a vajdasági viseletkészítők közös képzése, ahol ugyanazok az oktatók is. Ezzel kapcsolatban említhetem a kiscsőszi nyári almáriumtábort, ahonnan minden évben számos jó ötlettel, gyakorlati tudással felvértezve érkeznek haza a vajdasági résztvevők – számolt be lelkesen tevékenységükről a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság referense.