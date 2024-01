Szabadegyetemet indított a Hagyományok Háza

A Szabadegyetem az intézmény eddigi tudományos-ismeretterjesztő tevékenységét fogja össze. Eddig különböző sorozatcímmel futottak programok, amit az intézmény az említett néven, egységes koncepcióval és szándéka szerint egységes szerkezetben indított el – foglalta össze a kezdeményezést Dóra Fruzsina, az Intézmény közművelődési és tudományos szakcsoportjának munkatársa.

A népi kultúra megismertetését már gyermekkorban érdemes elkezdeni. Forrás: Hagyományok Háza

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az előadássorozat keretében ismeretterjesztő stílusban tudjunk szólni egy szélesebb közönséghez, ugyanakkor a Hagyományok Házának a nagyon fontos „híd” szerepét is betöltsük. Ennek tükrében naprakész tudományos eredményekkel, illetve érdekességekkel – élvezetesebb, könnyedebb stílusban – kínáljuk meg a látogatóközönségét – ismertette céljaikat Dóra Fruzsina.

Az intézményi koncepció szerint minden évadban meghatároznak egy vezérfonalat, egységes gondolatot, amire tematikusan is felfűzhetik az előadásokat.

– Az első – januártól májusig tartó – fél évadban az egyén és a közösség áll a középpontban, ami klasszikus néprajzi téma: a néphagyományban nagyon fontos szerep jut a közösségnek, aminek normái, ízlése, szabályrendszere meghatározó. Ugyanakkor, ha közelebbről szemügyre vesszük a népi kultúrát, világosan látható, hogy a közösségből mindenhol és mindenütt kitűnnek tehetséges, s különleges tudású egyéniségek – mondta el a szakcsoport munkatársa. Kifejtette, hogy májusig tizenhét programelemmel – négy online programmal és tizenhárom előadással – készültek.

A nyárádselyei Kacsó „Béni” József. Forrás: Hagyományok Háza

Január 25-én az érdeklődők a regisztrációt követően Kirch Zoltán A nyárádselyei Kacsó „Béni” József, mint táncos egyéniség és a faluközösség kapcsolata című előadását követhetik.

– Különleges „húzóprogramokat” is kínálunk, itt említem a teljesség igénye nélkül A népmese mai élete című webináriumot, valamint február elején Deáky Zita néprajzkutató Szülés, születés a Kárpát-medencei néphagyományban című előadását. A Szabadegyetem sorozat tematikája szerteágazó, és igyekszünk a néphagyomány minden területét – a népzenétől a néptáncig, a kézművességig – érinteni, így a célközönségünk is heterogén. Ugyanakkor vannak korábban is egy előadássorozat részeiként meghirdetett programok. Ilyen a Népmese mai élete és az Előadás-sorozat a népi gyógyászatról; ezeknek már kialakult a törzsközönsége – fejtette ki Dóra Fruzsina.