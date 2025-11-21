designMagyar Divat & Design ÜgynökségdivatMagyar Divat és Design Ügynökség

A magyar gazdaság motorja, mégsem hallasz róla: most új névvel hívja fel magára a figyelmet

A Magyar Divat & Design Ügynökség év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében Creative Hungary Nonprofit Zrt. néven működik tovább december 1-jétől. A névváltás nemcsak formai, hanem stratégiai jelentőségű lépés is: a társaság 2025 elején kibővült kreatívipari feladatkörének követését szolgálja, ugyanakkor segíti a hazai kreatívipar nemzetközi láthatóságának növelésére irányuló törekvéseket is.

2025. 11. 21. 13:34
Forrás: Hungarian Fashion & Design Agency
A Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt. (MDDÜ) 2018-as alapítása óta a divat- és dizájnágazat stratégiai fejlesztésén dolgozik, szakmai koordinációval, a hazai termékek elérhetőségének és exportképességének erősítésével, valamint a gyártási és oktatási háttér fejlesztésével. A szervezet mára a hazai kreatívipar meghatározó szereplőjévé vált: olyan kiemelt eseményeket valósít meg, mint a régió központi divatrendezvényének számító Budapest Central European Fashion Week, a két évtizedes múltú Budapest Design Week vagy a nemzetközileg is díjazott 360 Design Budapest kiállítás. Emellett számos nemzetközi rendezvényen biztosít bemutatkozási lehetőséget a magyar divat- és dizájntervezőknek, valamint ipar- és képzőművészeknek.

Creative Hungary: egyszerűbb név, bonyolultabb feladatok

A kreatívipar világszerte és Magyarországon is egyre erőteljesebb gazdasági tényező. A globális GDP mintegy három százalékát adja, de a becslések szerint ez az arány 2030-ra akár nyolc–tíz százalékra is emelkedhet. Mindemellett Európában több mint nyolcmillió munkahelyet tart fenn a szektor. Magyarországon a kreatívipar a GDP közel három százalékát biztosítja, a második leggyorsabban növekvő ágazat, amely vidéki kis- és középvállalkozások ezreit tartja életben, kimagasló exportpotenciállal és jelentős innovációs kapacitással.

A névváltás a társaság korábban kibővült kreatívipari szerepvállalását teszi egyértelművé. A Magyarország versenyképességi stratégiájában megjelölt hat kiemelt iparág egyikeként a kreatívipar erősítése fókuszba került. 

Ezt támogatva az ügynökség fejlesztő tevékenysége 2025 év elejétől a divat- és textiliparra, a bútorgyártásra és a formatervezésre, az offline és online játéktervezésre, valamint a szépség- és szépségápolási iparra is kiterjed. Az ügynökség az új területeket már több ponton integrálta a meglévő projektjeibe, és a hozzájuk kapcsolódó új programok kialakítása is folyamatban van.

A kreatívipar ma már nem elszigetelt ágazatok összessége, hanem egymásra épülő, gazdasági értéket teremtő ökoszisztéma. Nem véletlen, hogy a világ legsikeresebb gazdaságai – Franciaország, Olaszország, az Egyesült Államok vagy Dél-Korea – régóta kiemelt ágazatként kezelik a kreatívipart. A névváltás annak a stratégiai iránynak a lekövetése, hogy a szervezet a korábbinál szélesebb kreatívipari szegmens fejlesztésén dolgozik, mellyel hosszú távon szeretnénk erősíteni Magyarország kreatívipari pozícióját

– mondta Jakab Zsófia, a Creative Hungary (CH) vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.

A miniszteri biztos hozzátette, hogy a kibővült működési területre reagálva a társaság iparági felmérést indított annak érdekében, hogy feltérképezze a szektor aktuális helyzetét, és a vállalkozói visszajelzésekre alapozva indítsa el új, illetve bővítse meglévő projektjeit. – A névváltás illeszkedik ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz, amelyben a kreatív gazdaság országmárkához kötött, jól azonosítható intézményi struktúrákban működik. Így az új név azt is támogatja, hogy a hazai kreatívipari szereplők egységes, nemzetközileg is érthető szakmai keretben jelenhetnek meg – részletezte Jakab Zsófia a névváltás hátterét.

Az ügynökség munkája révén magyar tervezők Londontól Milánóig, Dubajtól Párizsig mutatkozhattak be külföldön, több mint 140 hazai márka vett részt mentor- és fejlesztési programokban, és több mint ötven hazai és nemzetközi eseményen jelent meg a magyar kreatívipar a Budapest Select ernyőmárkán keresztül. A szervezet továbbra is nonprofit alapon, a hazai és nemzetközi együttműködések erősítésével és a tehetségek támogatásával kíván hozzájárulni a magyar kreatívipar fejlődéséhez.

 

 

