Marcelito Pomoy, a „kettős hangú” világsztár Budapesten

Marcelito Pomoy határokon átívelő hangja a globális zenei színtéren ma már rajongók milliói előtt vált a filippínó sztár védjegyévé. Idáig azonban számos nehézségen és megpróbáltatáson keresztül vezetett az útja. Hároméves korában apját hamis vádakkal bebörtönözték, majd édesanyja is elhagyta, gyermekkorát örökbefogadó családnál töltötte.

A filippínó világsztár, Marcelito Pomoy. Forrás: YouTube

E nehézségek ellenére Marcelito belső fénye soha nem halványult el. A zenében talált vigaszt, egy olyan szenvedélyben, amely azóta is betölti életét. Az önfelfedezés és a túlélés útján Marcelito az utcán csiszolta különleges képességét: nappal alkalmi munkákat végzett, éjszaka pedig gyakorolt.

Az áttörést a 2011-es „Pilipinas Got Talent” győzelme hozta meg számára, ahol lenyűgözte a közönséget azzal a rendkívüli tehetséggel, hogy férfi- és női hangon egyaránt tud énekelni.

Kettős hangú éneklési stílusa nemzetközi elismerést hozott neki, és olyan legendás előadókhoz hasonlították, mint Andrea Bocelli és Céline Dion.

Előkelő helyen végzett az America’s Got Talent: The Champions versenyében is, ahol a tehetségkutató korábbi nyertesei között lépett színpadra, és a Szépség és a Szörnyeteg duettjét énekelte egymaga, lenyűgözve a zsűrit és a közönséget egyaránt.

Marcelito hangja, ahogy élete is, a mélységből ívelt a magasságba.

Az utcán túlélni mindennapos küzdelem volt. A streetfood és jégkrém árusításától a bowlingbábú állítgatásig, minden nap a megélhetésről szólt. A nehézségek ellenére ezek a tapasztalatok rugalmassá és függetlenné tettek

– nyilatkozta a művész, aki most Budapestre is ellátogat, hogy lenyűgözze a magyar közönséget.

A hazai rendezvényszervező szakma elismerése, hogy Marcelito Pomoy egy magyar ügynökséggel szerződött le koncertjeinek nemzetközi szervezésére.

– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Marcelito Pomoy a mi ügynökségünkkel kötött hosszabb távú együttműködést a közel-keleti és európai koncertjeinek szervezésére – nyilatkozta Horváth Roland, a javarészt crossover produkciók népszerűsítésével foglalkozó Koncertpromo ügynökség vezetője.

Borítókép: Az Ultimate Show plakátja (Forrás: Presspresso.hu)