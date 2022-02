Hauser és az Urban Verbunk: egy rendhagyó találkozás + videó

A páratlan találkozásból egy igazán különleges videó született, amelyben egyszerre van jelen a nemzeti kultúra megőrzését és a nemzeti identitás megerősítését célként kitűző Urban Verbunk lenyűgöző koreográfiája, a világszerte milliók által kedvelt horvát csellista, Hauser népszerű dallama és Budapest napszálltakor felbukkanó több látványossága. A lélegzetelállító felvétel képsorait egy, a Margit híd és a Szabadság híd között a Duna vizén úszó, száz méter hosszú uszályon forgatták.

– Büszkék vagyunk gyönyörű fővárosunkra és arra törekszünk, hogy a videóinkkal, az eddigi és a jövőbeli produkcióinkkal jó hírét vigyük Budapestnek szerte a nagyvilágban… az Urban Verbunk szellemisége – a városban a vidék – a hagyományok megőrzéséről, továbbadásáról szól.

– vallja Moussa Ahmed, az Urban Verbunk művészeti igazgatója, az egyedülálló produkció megálmodója.

– Különleges élmény volt a Duna vizén forgatni az Urban Verbunk táncosaival. Őszintén szólva az egyik eddigi legbonyolultabb forgatás volt, hiszen közel 12 órán keresztül mínusz fokban forgattunk az uszályon, de a profi szervezés és a táncosok profizmusa miatt jól haladtunk, és egy emlékezetes élménnyé vált. A Duna mentén található gyönyörű épületek éjszakai pompájukban magával ragadtak, és mindig rájövök, hogy milyen csodás város Budapest.

– nyilatkozta Hauser.

Az Urban Verbunk mára a magyar táncművészet egyik kiemelkedő szereplője, a magyar táncpaletta új brandje lett. Céljuk, hogy a néptánc nemzeti sporttá válhasson, amelyben a felnövekvő nemzedékek újra és újra megtalálhatják saját gyökereiket és önkifejezési formáikat. A Harangozó Gyula- és Junior Prima díjas Moussa Ahmed hazánk egyik legelismertebb fiatal táncművésze, aki 2015-ben a világ leggyorsabb néptáncosa lett (41 csapás és leütés egy másodperc alatt). Stjepan Hauser (művésznevén Hauser), a horvát csellóvirtuóz már többször járt és alkotott Magyarországon. A tíz évvel ezelőtt megalapított 2Cellos gordonkaduó sikere máig töretlen, már 2015 októberében is zajos sikert arattak hazánkban, legközelebb pedig 2022. május 11-én lépnek fel a Budapest Arénában, amely már karácsony óta telt házas. Hauser célja, hogy a csellót, mint hangszert népszerűbbé tegye, amelynek szerinte nem csupán a komolyzenében van helye. Ennek egyik jó példája ez a most készült videoklip is, amelynek középpontjában a néptánc lehengerlő koreográfiája és a cselló elképesztő szólama áll.

Borítókép: Jelenet a forgatásról (Fotó: Urban Verbunk)