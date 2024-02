Átadta egyik legnagyobb elismerését a Magyar Állami Operaház

A népszerű szopránt pénteken, az évad utolsó Arabella-előadását követő tapsrend alatt érte a meglepetésszerű bejelentés, hogy a következő szezonban ő lesz a Magyar Állami Operaház legnagyobb elismerésének egyik kitüntetettje. A Herendi Porcelánmanufaktúra által készített, hattyút formázó díjat Almási-Tóth András művészeti igazgató adta át a kollégák és a közönség ünneplésétől kísérve.

Pasztircsák Polina a Herendi Porcelánmanufaktúra által készített, hattyút formázó díjjal az Operaház színpadán.

Fotó: Nagy Attila/Magyar Állami Operaház

Az Operaházban 2011-ben debütált Pasztircsák Polina számos nemzetközi opera- és koncerténekesi felkérése mellett továbbra is rendszeres fellépője a budapesti dalszínháznak.

A most lezárult Arabella-sorozat címszerepe mellett az idei évadban Az istenek alkonyában Gutruneként, a Bohéméletben pedig újfent emblematikus Mimi-alakításával lépett a színpadra, míg májusban a Pelléas és Mélisande női főszerepében lesz látható az Eiffel Műhelyházban. A Magyar Ezüst Érdemkereszttel és Székely Mihály-emlékplakettel is kitüntetett szoprán a 2016/17-es évadot követően második alkalommal részesült az Opera legrangosabb kitüntetésében.

Pasztircsák Polina 19 éves korában Bikfalvy Júlia növendékeként kezdett énekelni. 2004-ben megnyerte a Simándy József Nemzetközi Énekversenyt, majd tanulmányait Olaszországban, Mirella Freni tanítványaként folytatta, és 2010-ben diplomázott a ferrarai Girolamo Frescobaldi Konzervatóriumban.

Operaszínpadon 2007. december 9-én debütált Modenában, Lorenzo Ferrero Le Piccole storie című kortárs operájának ősbemutatóján.

A nemzetközi áttörést a 2009-es Genfi Nemzetközi Verseny hozta el számára, ahol az első díj mellett további három különdíjra is szert tett: azóta Európa operaházainak és koncerttermeinek állandó fellépője.

A Magyar Állami Operaházban 2011-ben a Bohémélet Mimijeként mutatkozott be, azóta többek között Violetta (Traviata), Desdemona (Otello), Micaëla (Carmen), Colombina (Spiritiszták), Nedda (Bajazzók), a Grófné (Figaro házassága), Donna Anna (Don Giovanni), Amelia (Simon Boccanegra) szerepében is láthatta az Opera közönsége.

A német operaéletből ismert Kammersänger cím mintájára létrehozott kamaraénekesi elismeréssel az Opera vezetése kiemelkedő aktív szólistái iránti megbecsülését kívánja kifejezni, nagyra értékelve tehetségüket és színpadi teljesítményüket.

A Kamaraénekes címet, ami az évadban kiemelt javadalmazással is jár, egy évadban legfeljebb hárman birtokolhatják, minden Kossuth-díjjal még nem rendelkező operaénekes összesen három alkalommal kaphatja meg. Az elmúlt évtizedben az évadzáró Csillagóra gálán átadott elismeréseket idei újításként első alkalommal adták át évad közben, lehetőséget teremtve arra, hogy a közönség is osztozzon kedvenc művészei meglepetésében és örömében.

Borítókép: Pasztircsák Polina átveszi a díjat (Fotó: Nagy Attila/Magyar Állami Operaház)