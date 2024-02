Podcastet indít az Öt Templom Fesztivál

Mondanivaló bőven akad, hiszen évente kétszer, az Öt Templom Fesztivál és az Öt Templom Advent alkalmával hazai és nemzetközi előadókkal telnek meg Győr-Újváros templomai. A szervezők nem egy átlagos programajánló podcastet álmodtak meg, gördülékeny beszélgetésekkel, sztorizgatásokkal, háttértörténetekkel várják a hallgatókat, a tervek szerint heti rendszerességgel.

Évente kétszer, az Öt Templom Fesztivál és az Öt Templom Advent alkalmával hazai és nemzetközi előadókkal telnek meg Győr-Újváros templomai. Fotó: Győrplusz.hu

Az első adás február 21-én debütált a fesztivál Spotify és YouTube csatornáján.

A műsorban az állandó kérdező Bajzát Zsuzsi lesz, a stabil beszélgetőtárs pedig Pál Kálmán, fesztiváligazgató. Az első adás az öt templom utcájáról szól, és arról a különleges miliőről, ami a mai napig átszövi itt a tereket, templomokat, embereket.

A második adásban, február 28-án, vendég érkezik majd a podcastbe: Mizsei Zoltán, a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének egyetemi docense.

Mesél majd a májusi győri workshopjáról, melynek legvégén a résztvevők maguk is felléphetnek egy gregorián énekeken alapuló vesperáson. Mivel az Öt Templom Fesztivál Podcastjének zenéjét is Mizsei Zoltán komponálta, így a tervek szerint ennek a műfajnak a rejtelmeibe is beavatja majd a hallgatókat.

Borítókép: Az Öt Templom Fesztivál podcastje február 21-én indult (fotó: Öt Templom Fesztivál)