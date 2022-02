A fesztivál, amely háromszor is túljárt a Covid eszén

Győr-újvárosban van egy különleges utca, melyben öt különböző történelmi vallás és felekezet temploma is helyet kapott annak mementójaként, hogy hazánkban a vallási tolerancia évszázadokra nyúlik vissza. A kulturális és a hitbéli sokszínűség erőt rejt magában és különlegessé, érdekessé, változatossá teszi a magyar kultúrát nemcsak itthon, de Európa és a világ számára is. Az Öt templom fesztivál a történeti és emberi értékek fontosságára, a kultúrák, vallások, közösségek és egyének között évszázadok óta meglévő párbeszéd támogatására és felerősítésére helyezi a hangsúlyt immár tizenhat éve.

Mindezen kívül háromszor is elsőként reagált a járvány miatt gyorsan változó helyzetekre. Ez volt az első olyan fesztivál, amely 2020 nyarán elsőnek helyezte át teljes programját az online térbe, mégpedig nem amolyan szobakoncert stílusban, hanem profi stábbal, bevilágítva, minőségi hanggal a helyszíneken előre rögzítve, gondos utómunkával, mintha csak koncertfilmeket készítettek volna. Ez lehet az oka, hogy kimagaslóan nagy elérést produkált a virtuális rendezvény, hiszen már több mint egymillióan látták – tudtuk meg Borsa Katától, az Öt Templom Fesztivál programigazgatójától, aki azt is elmondta: kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy mikor a járvány már csak egy rossz emlék lesz, ezek a felvételek akkor is élvezhető, minőségi élményt nyújtsanak.

Aztán mikor tavaly tavasszal a kormány feloldotta a rendezvénytilalmat, ők voltak azok is, akik a leghamarabb reagálva, először az országban élő fesztivált szerveztek.

– Április végén bejelentették, hogy lehet újból rendezvényeket tartani, még aznap körbetelefonáltam az összes előző évi online fellépőt, délutánra megvolt a program és két hét múlva kezdődött a fesztivál – meséli Borsa Kata a tavalyi Öt templom fesztiválról, amely a közönség és a fellépők újbóli nagy egymásra találásának helyszíne lett, hiszen minden jelenlévőnek – a vendégeknek és az előadóknak is – egy év távlatában az első koncertélménye itt volt. – Voltak nagy sírások, és számos olyan résztvevő is, aki az ország legmesszebb pontjairól érkezett, hiszen akkorra már mindenkinek elvonási tünetei voltak – számol be félig viccesen a sokunk által azért ilyen-olyan formában mégiscsak megélt szituációról.

A speciális 2021-es EFFE Logó

A gyors reakciókon és a minőségi átállásokon túl a kreatív ötletek sem kerülték el az öt templom utcáját. Tavaly hanuka első napjától karácsony utolsó napjáig az Öt Templom Advent idején spirituális hangulattal és áhítattal telt meg a külső tér, hiszen a templomok ekkor is zárva tartottak, a koncertek, a színházi élmények is elmaradtak, mégis a szeretetteli várakozás hangulatában egy varázslatokból, családi sétákból, ablakon bekukucskálós élményekből, betlehemi fényekből és véletlen pillanatokból összeálló titkos fesztivál ejtette ámulatba a környéket.

Nem csoda, hogy

kategóriájában egyedüli magyar fesztiválként az Öt templom fesztivál nyerte el az Európai Fesztivál Szövetségtől az EFFE (Európa a Fesztiválokért, Fesztiválok Európáért) díjat,

amellyel a 2021-es évben azokat a fesztiválokat jutalmazták, akik a világjárvány hatásaira példamutatóan reagáltak saját rendezvényeik szervezésekor.

A győri fesztivál a „Nagyobb és változatosabb közönség elérése” kategóriában, három olasz és egy spanyol rendezvénnyel együtt nyerte el, a speciális 2021-es EFFE Logó viselésének jogát.

Ami pedig az idei évet illeti, Borsa Kata reményét fejezte ki, hogy a hazai előadókon kívül már érkezhetnek a külföldi fellépők is, és nem csak a szomszédos országokból. Szintén bizakodó a tekintetben, hogy visszatérhetnek a magyar színházi produkciók, melyek még színesebbé teszik az egyébként sem szürke palettát.

You Tube videók a 2020-as online koncertekről ITT elérhetők.

Borítókép: A feloldásokra leghamarabb reagálva, először az országban élő fesztivált szerveztek (Fotó: Öt templom fesztivál Facebook oldala)