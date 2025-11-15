pénzjutalomSáriKereki Madárkertkakadueltűnt

Nem keresik tovább Sárit, a bájos kereki kakadut

Sári, a kakadu eltűnése hozta lázba a somogyiakat. A barátságos madár keresése azonban véget ért.

Magyar Nemzet
Forrás: Sonline.hu2025. 11. 15. 18:57
A Kereki Madárkert a közösségi médiában tette közzé, hogy eltűnt Sári, a kakadu – számolt be a Sonline.hu. 

Sári, a kedves kakadu Fotó:Balatoni Madárkert – díszmadár- és kisállatpark/Facebook

A szépséges, sárga bóbitás madár hétfő délután oldott kereket, fogta magát és elrepült otthonról. Az értékét jelzi, hogy 

gazdái még 150 ezer forintos pénzjutalmat is felajánlottak annak, aki épségben visszajuttatja őt. 

A hír megmozgatta a madárbarátokat, de a kalandvágyó kakadu keresésének immár vég. Hogy mi az oka, megtalálták-e Sárit és milyen állapotban volt a madár? 

A Somogy Vármegyei hírportál cikkéből kiderül.

Borítókép: Sári, a kakadu (Fotó: Balatoni Madárkert díszmadár- és kisállatpark/Facebook)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
