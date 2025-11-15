Nem keresik tovább Sárit, a bájos kereki kakadut

A Kereki Madárkert a közösségi médiában tette közzé, hogy eltűnt Sári, a kakadu – számolt be a Sonline.hu.

Sári, a kedves kakadu Fotó:Balatoni Madárkert – díszmadár- és kisállatpark/Facebook

A szépséges, sárga bóbitás madár hétfő délután oldott kereket, fogta magát és elrepült otthonról. Az értékét jelzi, hogy

gazdái még 150 ezer forintos pénzjutalmat is felajánlottak annak, aki épségben visszajuttatja őt.

A hír megmozgatta a madárbarátokat, de a kalandvágyó kakadu keresésének immár vég. Hogy mi az oka, megtalálták-e Sárit és milyen állapotban volt a madár?

A Somogy Vármegyei hírportál cikkéből kiderül.

