Tovább gazdagodott a felvidéki értéktár

A hálózat egyik legsikeresebb, évek óta folyó társszervezése a másfél évtizedes múltra visszatekintő Gombaszögi Nyári Táborhoz kötődik. A hagyományok népszerűsítését célul tűző FolkSzöglet 2017 óta várja a táborozókat, két évre rá megnyitotta kapuit a FolkPajta.

A tavalyi FolkSzöglet résztvevőinek egy csoportja. Fotó: Hagyományok Háza

Az évek során a hálózat kezdeményezését a tábor egyik legvonzóbb programhelyszíneként tartják számon a rendezők. A látogatók száma évről évre gyarapszik, így a 220 négyzetméteres tér is a befogadóképessége határán van. Általánossá vált, hogy a népszerűbb koncerteken mintegy ezer fő várt bebocsátásra, s a napközbeni látogatottság is folyamatosan növekedett.

A hálózat egy új kezdeményezéssel is felhívta magára a figyelmet: ötletgazdaként és szakmai partnerként vett részt az I. Felvidéki népzenésztalálkozón. Az eseményt februárban a komáromi RÉV – A Magyar Kultúra Házában és az Egressy Béni Városi Művelődési Központban tartották. „A találkozó túlmutat a bemutatókon, a felvidéki amatőr és professzionális népzenészek szakmai fórumává vált – értékelte az esemény jelentőségét Illés Gábor, a hálózat munkatársa.

– A gálaműsorban szívmelengető érzés volt egy színpadon látni a felvidéki népzenészek színe-javát, azt a hagyományőrző bázist, aminek tagjai ritkán gyűlnek össze ilyen létszámban – mondta el Illés Gábor.

Működésének kezdete óta a hálózat nagy hangsúlyt helyezett az oktatási tevékenységre. A felvidéki képzések sorában az egyik jövőbe mutató kezdeményezés a rendszeres népzeneoktatás. A hét helyszínen folyó fejlesztés java része a vonósképzéshez kapcsolódik, de Dunaszerdahelyen igen népszerű a fúvós hangszerek oktatása is, Martoson pedig a bourdon hangszereken, tekerőlanton és a dudán tanulnak az érdeklődők. A képzés népszerűségét jelzi, hogy számos újabb helyszínről érkezett kérés ilyen típusú rendszeres oktató tevékenység megszervezésére, aminek a jelenlegi szakemberállomány létszáma, illetve az anyagi források szabhatnak korlátot.

A felsőfokú képzések területén különös jelentőségű a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán a Néphagyomány az oktatásban címmel meghirdetett kurzus.

Az elmúlt évben indult egy innovációs pedagógus-továbbképzés is a komáromi Selye János Egyetemen. Ezentúl a hálózat szakmai partnerével, a Comenius Pedagógiai Intézettel egy oktatási stratégiát állított össze, amelynek megvalósítása a Hagyományok Háza támogatásának köszönhetően elindulhatott a 2023-as évben. Például a képzők képzője új oktatógeneráció kinevelését szolgálja. Az összehangolt képzéseket emellett számos oktatási konferencia, valamint adatbázisok kiépítése és aktualizálása egészítette ki az éves munka során.