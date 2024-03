Horthy Miklós szalonkocsija májusra készül el

– Hihetetlen körülmények között leltek rá 2019-ben Horthy Miklós szalonkocsijára egy szlovákiai nyaralóban. Milyen szerelvényhez tartozott a kocsi?

– A megtalált vagon a két világháború közötti magyar politikai elit, maga a kormányzó szerelvénye, a Turán egyik kocsija volt. Eredetileg tizenkét kocsiból állt: távírdász kocsi, gépjárműszállító kocsi, a testőrség részére rendelkezésre álló kocsi, és sok minden más mellett tagja volt az elmúlt években meglelt 9-es számú, étkezőkocsi is. A Turán szerelvényt a 424-es gőzmozdony vontatta.

Különleges gondoskodással kapja vissza régi fényét Horthy Miklós étkezőkocsija (Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum/Szikora Zsombor)

– Hogyan kerülhetett Szlovákiába a szerelvény?

– A második világháború során 1945-ben Csehszlovákia területére vitték, aztán ott is maradt.

A háború után a magyar kommunista vezetés megpróbálta visszakérni a csehszlovák elvtársaktól, de nem adták vissza, így innentől kezdve Magyarország számára elveszett a szerelvény.

– A szalonkocsit használatba állították a csehszlovák vezetők is?

– Természetesen a szerelvényt a csehszlovák politikai elit is előszeretettel használta. Sőt, ott hosszabb ideig volt szolgálatban, mint a magyar politikában. A magyar elit tagjai csak a két világháború között használhatták, így tulajdonképpen, ha valaki úgy fogalmazna, hogy ez Edvard Beneš szerelvénye, akkor semmivel nem lenne kevésbé igaz, mint az, hogy Horthy Miklósé volt.

Horthy Miklós egykori szerelvénye, a Turán 9-es számú kocsija. A bútorzat hamarosan elfoglalja helyét a szerelvényben (Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum/Szikora Zsombor)

– Mi lett a szerelvény későbbi sorsa?

– 1945-től egészen a 1970-es évekig használták a csehszlovák politikai vezetők, utána pedig leselejtezték. Akkor egy egykori csehszlovák vasúti tisztviselőhöz jutott, aki a Szenci-tó partján lévő nyaralójába építette bele, pontosabban az oda vontatott szerelvény köré építette nyaralóját.

Ez meglehetősen barbár cselekedet volt, ám a kocsit nagyrészt megóvta az időjárás viszontagságaitól.

2019 környékén, amikor ezt a hétvégi házat elkezdték felújítani, a szlovák muzeológus kollégák jelezték, hogy bejelentettek náluk egy ismeretlen járművet, amiről azt feltételezték, hogy a Turán egyik kocsija lehetett. A munkatársaink kiutaztak, és a műszaki leírások alapján hamar megállapították, hogy valóban a Turán szerelvény 9. számú kocsiját rejti a nyaraló épülete.

Olyan lesz, mint új korában (Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum/Szikora Zsombor)

– Hogyan nézhetett ki az étkezőkocsi fénykorában?

– A vagont még az első világháború előtt gyártották, majd a szalonkocsit 1937-ben átalakították arra a formára, ahogyan a Turánban közlekedett. Azaz ez egy hagyományos vasúti kocsi volt, amelyet átalakítottak protokollkocsivá.

A Turán szerelvény szalonkocsija az adott korszak legmagasabb technikai színvonalán, sok-sok kézműves munkával előállított vagon volt.

Közepén tárgyalóhelyiség helyezkedett el, amelynek hosszúkás asztalát nyolc bakbőr fotel vette körbe. Ezen kívül volt egy előkészítő konyhája. Továbbá ebben, a 9-es számú szalonkocsiban voltak olyan hálófülkék is, amelyben maga a kormányzó és a szerelvény személyzete is pihent. A hálófülkéhez tartozott külön mosdókagyló is, amit egy angol manufaktúra gyártott le. Volt, ami törötten, de volt, amelyik restaurálható állapotban maradt meg, így ennek alapján be lehetett azonosítani, hogy pontosan hol gyártották, így ezeket után lehetett gyártatni.

Zajlik Horthy Miklós étkezőkocsijának felújítása (Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum/Szikora Zsombor)

– Eredeti állapotban újítják fel a kocsit?

– Természetesen, munkatársaim hosszas kutatómunkája után kezdődött meg a felújítás, így az étkezőkocsi az 1937-es átépítési állapotok szerint lesz restaurálva. A kocsi külső felújítása már 2022-re elkészült, jelenleg a szerelvény belsején dolgoznak. A melegítőkonyhában található tálalópultot és sparheltet fényképek és archívumi dokumentációk alapján gyártatjuk újjá. A tapétát egy francia műhelyből rendeltük. A mahagóniburkolatok is visszakapták már régi fényüket.

A szerelvény teljes elektromos hálózata ugyancsak elkészült, jelenleg az intarziás faberakásokat szerelik vissza, illetve elkezdődött a fotelek kárpitozása is.

A tartozékok, bútorok, falikárpitok és fali berakások visszaszerelése elkezdődött, így a tervek szerint májusra, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum alapításának a 125. évfordulójára elkészül a szerelvény.

Borítókép: Horthy Miklós szerelvényének étkezőkocsija kívülről (Fotó: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum/Szikora Zsombor)