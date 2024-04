Büszkeség! Neves olaszországi múzeum helyezi középpontba Budapest gazdag kulturális örökségét

A Magyar Divat & Design Ügynökség stratégiájának négy fő pillére közé tartozik a hazai tervezők ismertségének növelése és a külpiacra lépés elősegítése, ennek jegyében nemzetközi designvásárokon és kiállításokon való megjelenéssel segíti a márkákat. Az idén a világ egyik legnagyobb designeseményén, a Milan Design Weeken jelent meg a magyar dizájnt középpontba helyező önálló kiállítás a Triennale Milano Múzeum épületében. A Design Walk in Budapesten egyszerre voltak láthatóak a kortárs formatervezési innovációk és a kulturális értékek.

Milan Design Week: csodás fővárosunk Olaszországban is megvillan. Fotó: Magyar Divat & Design Ügynökség

– Büszke vagyok arra, hogy egy méltó helyen, a meghatározó Triennale Milano Múzeumban a megjelenésünk nemcsak a magyar alkotók kivételes tehetségét mutatta be, hanem bepillantást engedett Magyarország sokrétű kulturális örökségébe is – idézi a közlemény Jakab Zsófiát, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatóját.

A design LAB curated by Rossana Orlandi keretében készült termékek a nemzetközi közönség figyelmét is felkeltették.

A Design Walk in Budapest kiállítást olyan szakmai magazinok ajánlották a látogatók figyelmébe, mint a Dezeen, a DesignBoom és az olasz La Repubblica dizájnkiadványa, a Door. A hét egyik csúcspontjaként Rossana Orlandi személyesen vezette körbe a vendégeket a kiállításon.

A design LAB curated by Rossana Orlandi termékeit a magyar kulturális örökség inspirálta, a tervezők közül többen Budapest ikonikus helyszíneiből merítettek ihletet, amely így a milánói kiállítás koncepcióját is meghatározta.

A kiállítás a város egyedi hangulatát hangsúlyozta, mely megőrzi sokszínű történelmi hagyományait, miközben magába szívja a modernitást. A designtárgyak mellett kortárs magyar képzőművészeti alkotások, szobrok, festmények és fotók voltak láthatók.

A múlt évhez hasonlóan további helyszíneken is találkozhatott hazai munkákkal a közönség. Rossana Orlandi Master Galériájában a Solinfo Group Timbart márkájának kiállítótere, valamint Tombor Zoltán fotográfus képei is helyet kaptak. Kele Sára és Cserba Anna együttműködésének eredménye, a MOTO pedig az Isola Design Festival helyszínén mutatkozott be.

A Milan Design Weekre idén több mint 1100 esemény csatlakozott a hivatalos programkínálathoz 838 márkával, az online közönség 23 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, 630 ezer látogatót vonzott 162 országból.