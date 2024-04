Hatalmas fényfejek figyelik a belépőket

Szeretnénk felülmúlni a tavalyi rekordot, 2023-ban csaknem 700 ezren látogattak el hozzánk. Újításaink fókuszában idén a 22 óra utáni, vagyis az afterparty időszak áll, amikor is a szórakozni vágyók a koncertek után eddig nem látott látványelemekkel találkozhatnak. Célunk a világszínvonal

– mondta Pálffy András alapító-vezérigazgató a keddi idényindító sajtótájékoztatón. Kitért arra is, hogy a Budapest Park nyitását minden évben egy nyolc-tíz hónapos szervezési időszak előzi meg. A helyszín építése három hónapig tart, több százan dolgoznak rajta.

Rimóczi Imre művészeti és üzemeltetési vezető arról beszélt, hogy a helyszínek külleme komoly átalakításon esett át, rengeteg ledes és vizuálfelülettel bővítették ki. „A népszerű producer, Hundred Sins intro zenét írt nekünk, az afterparty minden este ezzel, valamint egy csodálatos fényshow-val fog indulni, amelyet több száz lámpa és több kilométer led fog segíteni”.

A Park kiemelkedő látványossága, a főbejárat fölé került két hatalmas fényfej korábban megjárta az Ozora Fesztivált, most pedig az amszterdami fényfesztiválról érkezik

A fényfejeket Vicsek Viktor alkotta meg, nappal is jól látható, programozott led vizuál rajzolja ki az arc, a szem vonalait. A Park népszerű domb része kékes dizájnt kapott, északi fényt idéző struktúrával, amelyet a fák közé felhúzott dróthálózat támogat

– fogalmazott Rimóczi Imre.





A szezon magyar fellépői közül többen jelen voltak a sajtótájékoztatón. Horváth Tamás kiemelte, hogy május 17-én immár kilencedik alkalommal ad koncertet a Budapest Parkban. Füstös Bálint, a Margaret Island gitárosa arról beszélt, hogy a zenekar szeptember 12-én, tizedik születésnapi koncertjén best of műsort ad elő. Szajkó András, az április 25-i nyitóbulin közönség elé lépő Blahalouisiana gitárosa azt fejtette ki, hogy a csapat Sötét villám című új lemezét fogja bemutatni.



Jordán Adél színművész elmondta:

Május 23-án már másodszor lépünk fel a Budapest Parkban a Katona József Színház Csinibaba Táncdalfesztivál műsorával. Előadjuk a hatvanas évek slágereit és táncdalait, mindezt korhű jelmezekben, és örülnénk, ha a közönség is ehhez öltözne.

A Csinibaba Táncdalfesztiválon közreműködik Sisi is; az egyik legnépszerűbb női rapper egy hónappal korábban, április 27-én A Rapgalaxis őrzői vol. 2 című hiphop-est egyik fontos szereplője lesz.

Fellép a Parkban továbbá a Honeybeast, a Vad Fruttik, a Bagossy Brothers Company, a Random Trip, Dzsúdló, Deva x Platon Karataev, az AWS, az Analog Balaton, sztár közreműködőkkel (mások mellett Presser Gáborral, Karácsony Jánossal, Hobóval, Kiss Tibivel, Lovasi Andrással, Beck Zolival, Lábas Vikivel, Fekete Giorgióval) a Csík Zenekar, az Elefánt, az Ivan & The Parazol, a KFT + Pál Utcai Fiúk, a Csaknekedkislány, Ákos, Rúzsa Magdi, a Tankcsapda és a Brains is.

Az idei zárókoncertet szeptember 27-én a 33 éves Quimby adja.