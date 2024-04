Életműdíjat kap az ötvenhét éves Nicole Kidman

Életműdíjjal tünteti ki Nicole Kidman Oscar-díjas színésznőt április végén az Amerikai Filmintézet (AFI). A Moulin Rouge sztárja lesz az első ausztrál színész, aki elnyeri ezt az elismerést. A színésznőt a Los Angeles-i Dolby Színházban, április 27-én tartandó díjátadó gálán mások mellett korábbi díjazottak, Meryl Streep, Tom Hanks és Robert De Niro is köszöntik majd.

Nicole Kidman a Halálos nyugalom című filmben 1989-ben (Forrás: Warner Bros./Collection Christophel/AFP)

Az 57 éves Kidman a 49. díjazott, akit az AFI életműdíjával jutalmaznak kiemelkedő pályafutásáért. A díjat eredetileg tavaly nyáron adták volna át, de a hollywoodi forgatókönyvírók és színészek sztrájkja miatt a gálát elhalasztották.

A színésznőt méltatva Bob Gazzale, az AFI elnök-igazgatója kiemelte:

Kidman igazi filmes ikonként megtestesíti Hollywood múltjának csillogását és romantikáját, ugyanakkor nem fél ismeretlen vizekre evezni, minden alakításával valami újat és mélyet mutat be a közönségnek.

Gazzale hozzáfűzte, hogy Kidman a nagy művészekhez hasonlóan a kultúra előmozdításában is fontos szerepet tölt be a női rendezők és producerek támogatásával. Kidmant öt alkalommal jelölték Oscar-díjra. Az amerikai filmakadémia díját Az órák című filmért kapta meg 2003-ban. Pályafutása alatt kitüntették Ausztrália legrangosabb elismerésével, az Ausztrália Rendjének rendtagja (COA) kitüntetéssel, de elnyerte a Bafta-díjat, az Emmy-díjat és hat alkalommal a Golden Globe-díjat is. 2017-ben pedig a 70. cannes-i filmfesztivál jubileumi díját is megkapta.

Kidman csaknem két évtizede az ENSZ női egyenlőséggel foglalkozó szervezete, a UN Women jószolgálati nagykövete, és férjével, Keith Urban zenésszel együtt az évek során milliókat segített összegyűjteni a Stanford Női Rákközpontja számára.

Nicole Kidman Oscar-győzelme 2003-ban: