Rommá verte a TV2 az RTL-t

Régebben a nézettségi versenyt szombatokon gyakran nyerte a RTL (gondoljunk csak A mi kis falunkra), de ezek az idők mára elmúltak, és a csatorna egyre nagyobb gödörbe kerül.

A TV2 ugyanis időközben szépen elhúzott riválisa mellett, a legfrissebb adatok szerint hétköznapokon az RTL-nek már esélye sincs.

Az RTL csodafegyvernek szánt új sorozata, a Gólkirályság második évadának bemutatkozó epizódja még az első évadnál is gyengébben muzsikált: alig 147 ezren voltak rá kíváncsiak (14,8 százalékos közönségarány) – írja a Port.hu. A második részre újabb tízezreket vesztett az RTL: a 119 ezer néző a toplista 26. helyére volt csak elég.

Hogy ez mit jelent a versenyben? Nos, brutális bukást, hiszen ugyanebben az idősávban a TV2-n még a sokszor sugárzott Taxi 2 is simán verte az RTL „csodafegyverét", 124 ezer nézővel. És ez csak a szombat. A hétköznapokat nézve még egyértelműbb a TV2 fölénye: Házasság első látásra című társkereső realityjük ugyanis akkorát megy, amire már rég volt példa, első három része 2024 első három legnézettebb műsora lett. Az április 8-i epizódot például 306 095-en nézték, ami két tized híján 30 százalékos közönségarányt jelent, és a 300 ezer körüli számot azóta is tartják, ami még hétvégén is szép sikernek számítana, nemhogy hétköznap.

Az RTL-en futó Az álommeló viszont veszített nézettségéből, míg előző héten 140 ezren követték, ez 134 ezerre csökkent. A TV2 a Házasság első látásra mellett a a hírműsorokban is veri riválisát: a Tények rendre népszerűbb, mint az RTL Híradó.