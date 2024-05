A klasszikus zene csillagai a Müpában

A tehetségek felfedezését és támogatását céljaként megfogalmazó program rendszeresen biztosít fellépési lehetőséget is az ifjú virtuózoknak, akik az elmúlt években a világ legismertebb koncerttermeiben, valódi világsztárok, köztük a 2 Cellos nevű csellóduó, a The Piano Guys nevű amerikai zenekar, Molnár Levente és Thomas Hampson operaénekesek, illetve Bogányi Gergely zongoraművész társaságában léphettek színpadra. A lehetőségek között azonban több szempontból is kiemelkedő a most harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Mesterek és tanítványok koncert, amelyen a fiatal művészek mentoraik és a zsűritagok társaságában állhatnak a pódiumon.