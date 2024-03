Tíz éve támogatják az ifjú művészeket

Úton a siker felé

2014-ben a Virtuózok nevű műsor jelentős hiányt pótolt, hiszen a korábbi televíziós tehetségkutató műsorok nem a klasszikus zenei talentumokra fókuszáltak. Ezúttal azonban a komolyzene területén kiemelkedő fiatalok kerültek a középpontba. A három korcsoportba sorolt, 6 és 24 év közötti gyermekek és ifjak teljesítményét pedig kezdetektől fogva nemzetközileg elismert művészekből álló szakmai zsűri értékeli.

A zenei tehetségkutató győztesei világsztárokkal együtt léphetnek fel. Forrás: Facebook/Virtuózok

A műsor célja nem csupán a tehetségkutatás és az ifjú tehetségek támogatása, hanem a klasszikus zene minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a nézők között. Az első évad már óriási lépést jelentett ezen célok felé. A műsor elérte az ország lakosságának közel egyharmadát, azaz 3,1 millió embert, és a YouTube-on a produkciók több mint 10 millió megtekintést értek el. A komolyzene jövője szempontjából is jelentős eredmény, hogy a zeneiskolai jelentkezések száma 14 százalékkal növekedett.

Mesterek és tanítványok

Az első évadban Boros Misi (zongora) a 6–13 évesek között, Lugosi Dániel Ali (klarinét) a 14–19 évesek között, míg Gyöngyösi Ivett (zongora) a 20–24 éves korosztályban nyerte el a győzelmet. Azóta mindhárman kiemelkedő nemzetközi elismertségű művészekké váltak, akik számos rangos koncertteremben léptek fel és különböző díjakat is elnyertek. Boros Misi – aki azóta nemzetközi hírű ifjú zongoraművésszé érett – a legutóbbi, 9. évadban új szerepben, műsorvezetőként is bemutatkozott: a produkciók közötti szünetekben a kulisszák mögött beszélgetett a versenyzőkkel. Lugosi Dániel Ali a legutóbbi évadban ismét kiemelkedően teljesített: a magyar versenyzők közül ő lett a győztes.

A Virtuózok korábbi felfedezettjei között köszönthetjük Kristóf Réka és Ninh Duc Hoang Long operaénekeseket is, akik szintén kiemelkedő sikereket érnek el pályájukon. A 2018-as évadban továbbá Balázs-Piri Soma, a Junior Prima díjas zongoraművész és Beke Márk harsonaművész is a Virtuózok tehetségei közé került. Balázs-Piri Soma jelenleg a salzburgi Mozarteumban tanul, míg Beke Márk érettségije után az amszterdami konzervatóriumban folytatja zenei tanulmányait. Több más tehetség is elindult már a zenei pályán, köztük Kökény Tamás nagybőgős, aki New Yorkban a Carnegie Hallban és a Los Angeles-i és San Diegó-i Magyar Házban is koncertezett.

A tehetségkutató zsűrije is nemzetközileg elismert művészekből áll. Forrás: Facebook/Virtuózok

A nemzetközi zsűri tagjai között olyan világhírű művészeket találunk, mint mások mellett Maestro Palcido Domingo énekes, karmester, a világhírű csellista, Hauser, illetve a népszerű gitárművész, Pablo Sainz Villegas. A nemzetközi zsűri magyar tagjai is világszerte elismert művészek: Miklósa Erika koloratúrszoprán énekesnő, illetve Keller András hegedűművész, karmester. A mentorok névsora is rendkívül impozáns: többek között Bogányi Gergely zongoraművész, Bátor Tamás Operaénekes és Elina Nechayeva énekesnő inspirálják az ifjú tehetségeket, hogy a legtöbbet kihozva önmagukból valóra váltsák az álmaikat.

Megakoncertek, sztárfellépőkkel

Az ifjú tehetségek a legnagyobb zenekarokkal, a legnépszerűbb koncerttermekben állhatnak közönség elé, olyan sztárfellépők társaságában, mint többek között a 2 Cellos nevű csellóduó, a The Piano Guys nevű amerikai zenekar, Molnár Levente és Thomas Hampson operaénekesek, illetve Bogányi Gergely zongoraművész.

A tehetségkutató program rendszeresen biztosít fellépési lehetőséget is a felfedezettjeinek. Ezek között is fontos szerepet játszik az idén immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Mesterek és Tanítványok koncert. Ezeken az eseményeken a fiatal tehetségek neves mentorokkal, valamint a zsűri tagjaival közösen léphetnek pódiumra. Az első ilyen nagyszabású koncertet 2018. december 30-án tartották a zsúfolásig telt Müpában, míg tavaly márciusban a műsor győztesei Plácido Domingóval közösen léphettek egy közel tízezres közönség elé az MVM Dome színpadán.

Május 23-án ismét a Müpa színpadán kerül sor egy hasonlóan rangos koncertre, amelyen a fiatal művészek Domingo és a mentorok közreműködésével léphetnek fel. Olyan kiváló előadók csatlakoznak hozzájuk, mint Keller András, Kossuth-, Liszt- és Prima Primissima díjas hegedűművész és karmester, valamint Klenyán Csaba klarinétművész. A koncerten közreműködnek Abouzahra Amira és Mariam hegedűművészek, Balogh Ádám és Máté, Lugosi Ali, Evelin és Valerij Greblo hárfás testvérpár, valamint Teo Gertler hegedűművész, azaz a Virtuózok című műsor korábbi győztesei, különdíjasai.