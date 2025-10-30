Szarvas József lett az igazgató ebben a vidéki városban, meglepő dolgot mondott

Szarvas József a döntés után az egri városházán elmondta, hogy a színház megújítását, a közösségi kapcsolatok erősítését és a fiatalabb generációk bevonását tartja elsődleges feladatának. Úgy fogalmazott, fontosnak tartja, hogy a színház folyamatos párbeszédet folytasson a város közösségével és a közönséggel, mert szerinte a színház nemcsak művészeti tér, hanem a közösségi élet egyik fontos fóruma is. Hangsúlyozta, hogy a színház nyelvén kíván megszólalni, ugyanakkor felelősséget érez abban is, hogy új rétegeket vonjon be a színház világába, különösen a fiatalokat.

Vágner Ákos polgármester és Szarvas József Fotó: Lénárt Márton/Heol.hu

Szarvas József az egri Gárdonyi Géza Színház új igazgatója

A színművész szerint a személyes jelenlét erejét és a közös élményt ma újra meg kell mutatni a közönségnek. Úgy vélte, a színház egyik legfontosabb küldetése, hogy emlékeztessen arra, mennyivel többet ad az emberi találkozás, mint a személytelen, virtuális világ.

Szarvas József arról is beszélt, hogy az első hónapokat a felkészülés és a közös gondolkodás időszakának tekinti. Mint mondta, már bejárta a színház épületét, de tudása egyelőre felületes, ezért nincs konkrét elképzelése arról, kikkel fog együtt dolgozni. Hozzátette, hogy a következő két-három hónapban szeretné házon belül is kifejteni, milyen színházat terveznek, és csak ezután szeretne dönteni az együttműködésekről.

Úgy fogalmazott, nem érzi kényszernek, hogy adott létszámmal vagy összetételben valósítsa meg elképzeléseit, ugyanakkor biztos abban, hogy fiatalabb alkotókkal is bővül majd a társulat.

A leendő igazgató külön kiemelte Szabó Sebestyén László szerepét, akivel – mint mondta – „sorsfordító terveik vannak” jövő februártól. Szarvas szerint nem volt titok, hogy Szabó Sebestyén László a színház művészeti igazgatójaként dolgozik majd mellette, és komoly jogkörrel rendelkezik abban, hogyan formálódik a színház arculata és működése a következő években.