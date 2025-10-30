Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

Amerikai világsztár vezeti fel a Budapest Jazz Club új fesztiválját

A Budapest Jazz Club az elmúlt években új programstruktúrával szélesíti közönségbázisát úgy, hogy közben hű marad a műfaj iránt elkötelezett művészeti missziójához, valamint a klasszikus értelemben vett jazzklub karakteréhez is. Az All in Jam Fest november 3 és 8-a között, egy héten keresztül várja az örömzenére éhes „jazzereket” a Budapest Jazz Clubban.

2025. 10. 30. 18:01
2025. 10. 30. 18:01
Dave Holland neve összeforrt a XX. század második felét meghatározó jazz zenével.
Az utóbbi időben a szabad nappali időszak programokkal történő feltöltésének köszönhetően (zenés gyerekprogramok, workshopok, szakmai események), másrészt vasárnaponként színházi és stand-up estekkel, illetve a fiatalabb generáció körében népszerű előadókkal gazdagított repertoárjával (Barabás Lőrinc, hari_drama, Péterfy Bori) mostanra a Budapest Jazz Club nem csak a jazzrajongókat célzó programkínálattal várja a minőségi kultúra rajongóit.

A Budapest Jazz Club ingyenes fesztiválon várja a jazz szerelmeseit.

A Budapest Jazz Club bemutatja: All in Jam Fest

2025 novembere azonban elsősorban a „jazzereknek” kedvez, hiszen a figyelem egy autentikus formátumra irányul: a műfaj lényegét adó improvizációs szabadság, azon belül is a spontán örömzenélés, a nemzetközi berkekben jam session néven ismert koncertek kerülnek középpontba. A jam sessionök velejét a spontán együttzenélés öröme adja, ahol a zenészek szabadon kapcsolódnak egymáshoz, reagálnak egymásra és a közönség visszajelzéseire. 

A meghívott – jellemzően triókból álló – alapformációkhoz bárki csatlakozhat, aki ismeri a műfaj örökzöldjeinek számító dallamokat, és képes úgy megszólaltatni hangszerét, hogy az az értő közönségnek is javára váljon.

November 3-a és 8-a között a szokásosnál is erősebb programmal várja közönségét a BJC. Rögtön az első napon, tehát november 3-án, egy amerikai világsztár, Dave Holland dupla koncertje után a közkedvelt gitáros, Gyárfás István formációja gondoskodik az All In Jam Fest felütéséről. Az ezt követő napokban dupla, tehát egy 22.00, majd 23.00 órakor kezdődő jam session is várja az érdeklődőket. A Gyárfás István Trio mellett a fellépők között szerepelnek Rieger Attila, Lakatos László, Nagy Noémi, és Tálas Áron formációi is.

A fesztivál késő esti koncertjeire a belépés ingyenes. Részletes program a Budapest Jazz Club honlapján.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

