Amerikai világsztár vezeti fel a Budapest Jazz Club új fesztiválját

Az utóbbi időben a szabad nappali időszak programokkal történő feltöltésének köszönhetően (zenés gyerekprogramok, workshopok, szakmai események), másrészt vasárnaponként színházi és stand-up estekkel, illetve a fiatalabb generáció körében népszerű előadókkal gazdagított repertoárjával (Barabás Lőrinc, hari_drama, Péterfy Bori) mostanra a Budapest Jazz Club nem csak a jazzrajongókat célzó programkínálattal várja a minőségi kultúra rajongóit.

A Budapest Jazz Club ingyenes fesztiválon várja a jazz szerelmeseit.

A Budapest Jazz Club bemutatja: All in Jam Fest

2025 novembere azonban elsősorban a „jazzereknek” kedvez, hiszen a figyelem egy autentikus formátumra irányul: a műfaj lényegét adó improvizációs szabadság, azon belül is a spontán örömzenélés, a nemzetközi berkekben jam session néven ismert koncertek kerülnek középpontba. A jam sessionök velejét a spontán együttzenélés öröme adja, ahol a zenészek szabadon kapcsolódnak egymáshoz, reagálnak egymásra és a közönség visszajelzéseire.

A meghívott – jellemzően triókból álló – alapformációkhoz bárki csatlakozhat, aki ismeri a műfaj örökzöldjeinek számító dallamokat, és képes úgy megszólaltatni hangszerét, hogy az az értő közönségnek is javára váljon.

November 3-a és 8-a között a szokásosnál is erősebb programmal várja közönségét a BJC. Rögtön az első napon, tehát november 3-án, egy amerikai világsztár, Dave Holland dupla koncertje után a közkedvelt gitáros, Gyárfás István formációja gondoskodik az All In Jam Fest felütéséről. Az ezt követő napokban dupla, tehát egy 22.00, majd 23.00 órakor kezdődő jam session is várja az érdeklődőket. A Gyárfás István Trio mellett a fellépők között szerepelnek Rieger Attila, Lakatos László, Nagy Noémi, és Tálas Áron formációi is.