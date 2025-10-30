Rendkívüli

Fordulat a Mol finomítójában történt tűzeset nyomozásában

horrorNeve Campbellsikoly

Halloweenre megérkezett a Sikoly 7. első előzetese

Egy telefonhívás az éjszaka közepén, egy ismerős hang a vonalban – és máris újraindul a rémálom.

Munkatársunktól
2025. 10. 30. 15:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sidney Prescott már rég maga mögött hagyta Woodsboro véráztatta múltját, de a múlt most visszacsönget hozzá. Ezúttal nemcsak ő, hanem a lánya is célponttá válik, így az anyának újra szembe kell néznie a szellemmaszkos gyilkossal – és meg kell tanítania a gyerekét túlélni azt, amit ő már egyszer átélt. A legendás slasher-széria, amelyet Wes Craven indított útjára még 1996-ban, hosszú ideig parlagon hevert. A 2022-es Sikoly viszont sikerrel élesztette fel a sorozatot, egy évvel később pedig már el is készült a a szintén jól sikerült folytatás. A Sikoly 7. elkészítése azonban már korántsem ment simán – a projektet komoly botrányok és alkotói válságok hátráltatták.

Neve Campbell kihagyta a legutóbbi részt, de most visszatér a Sikoly 7.-ben. Forrás: TMDb

Sikoly 7.: Botrányok és rendezőváltások

A hetedik rész eredetileg a 2022-es és 2023-as filmeket is jegyző rendezőpáros, Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett keze alatt készült volna el, Jenna Ortega és Melissa Barrera főszereplésével, csakhogy 2023 végén Barrerát a stúdió kirúgta a közösségi médiában tett kijelentései miatt, Ortega pedig távozott a projektből időbeosztási okokra hivatkozva, de a háttérben valójában a produkciót övező kreatív káosz állt.

A Paramount ezután Christopher Landont (aki a Boldog halálnapot! filmeket is rendezte) kérte fel a folytatás levezénylésére, de ő is hamar hátat fordított a produkciónak. Landon később nyíltan beszélt arról, hogy a Sikoly 7. körüli „mérgező hangulat” és a rajongói támadások miatt hagyta ott a projektet.

Végül az eredeti Sikoly forgatókönyvírója, az egész franchise atyja, a zsánert a feje tetejére állító Kevin Williamson vette át a rendezést – ez volt az a fordulat, ami végül sínre tette a filmet. A stúdió most azt ígéri, a hetedik rész egyszerre lesz tisztelgés az eredeti filmek előtt és egy új fejezet a széria történetében.

Vele együtt Neve Campbell ismét visszatér Sidney Prescott szerepében, és mellette Courteney Cox is újra eljátssza Gale Weathers riportert, egyedül David Arquette fog hiányozni az eredeti csapatból, akinek a karaktere ugye már drámai halálát lelte az ötödik rész során. Az első előzetes alapján a film  az eddigieknél érzelmileg sokkal komolyabb hangot üt meg, hiszen az anyaság és az örökség kérdései is hangsúlyos szerepet kapnak benne.

A film bemutatója 2026. február 26-án lesz a magyar mozikban. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekpazdicsi

A pazdicsiak is erősítik a szlovák–magyar barátságot

Bánó Attila avatarja

Egyházaink is szolgálják nemzeteinknek a vallásos hitre alapozott összetartozását, barátságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu