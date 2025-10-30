Halloweenre megérkezett a Sikoly 7. első előzetese

Sidney Prescott már rég maga mögött hagyta Woodsboro véráztatta múltját, de a múlt most visszacsönget hozzá. Ezúttal nemcsak ő, hanem a lánya is célponttá válik, így az anyának újra szembe kell néznie a szellemmaszkos gyilkossal – és meg kell tanítania a gyerekét túlélni azt, amit ő már egyszer átélt. A legendás slasher-széria, amelyet Wes Craven indított útjára még 1996-ban, hosszú ideig parlagon hevert. A 2022-es Sikoly viszont sikerrel élesztette fel a sorozatot, egy évvel később pedig már el is készült a a szintén jól sikerült folytatás. A Sikoly 7. elkészítése azonban már korántsem ment simán – a projektet komoly botrányok és alkotói válságok hátráltatták.

Neve Campbell kihagyta a legutóbbi részt, de most visszatér a Sikoly 7.-ben. Forrás: TMDb

Sikoly 7.: Botrányok és rendezőváltások

A hetedik rész eredetileg a 2022-es és 2023-as filmeket is jegyző rendezőpáros, Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett keze alatt készült volna el, Jenna Ortega és Melissa Barrera főszereplésével, csakhogy 2023 végén Barrerát a stúdió kirúgta a közösségi médiában tett kijelentései miatt, Ortega pedig távozott a projektből időbeosztási okokra hivatkozva, de a háttérben valójában a produkciót övező kreatív káosz állt.

A Paramount ezután Christopher Landont (aki a Boldog halálnapot! filmeket is rendezte) kérte fel a folytatás levezénylésére, de ő is hamar hátat fordított a produkciónak. Landon később nyíltan beszélt arról, hogy a Sikoly 7. körüli „mérgező hangulat” és a rajongói támadások miatt hagyta ott a projektet.

Végül az eredeti Sikoly forgatókönyvírója, az egész franchise atyja, a zsánert a feje tetejére állító Kevin Williamson vette át a rendezést – ez volt az a fordulat, ami végül sínre tette a filmet. A stúdió most azt ígéri, a hetedik rész egyszerre lesz tisztelgés az eredeti filmek előtt és egy új fejezet a széria történetében.

Vele együtt Neve Campbell ismét visszatér Sidney Prescott szerepében, és mellette Courteney Cox is újra eljátssza Gale Weathers riportert, egyedül David Arquette fog hiányozni az eredeti csapatból, akinek a karaktere ugye már drámai halálát lelte az ötödik rész során. Az első előzetes alapján a film az eddigieknél érzelmileg sokkal komolyabb hangot üt meg, hiszen az anyaság és az örökség kérdései is hangsúlyos szerepet kapnak benne.

A film bemutatója 2026. február 26-án lesz a magyar mozikban.