Kassai Ilonát a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő kedden, 97 éves korában hunyt el.

Forrás: Kulturális és Innovációs Minisztérium2025. 10. 30. 20:36
Kassai Ilona színésznő a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén 2017-ben (Fotó: MTI/MTVA/Zih Zsolt)
Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti – közölte a minisztérium.

Kassai Ilona (Forrás: Facebook)

Felidézték: Kassai Ilona 1928-ban született Szegeden. Már fiatal korától színészi pályára készült. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt a mestere. 1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára. Még ugyanebben az évben az Állami Bányász Színházhoz szerződött, majd 1951-től egyik alapító tagja lett a Faluszínháznak (a későbbi Állami Déryné Színház). 1976-tól az Arany János Színház művésznője volt.

Kassai Ilona nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon és a szinkronban is maradandót alkotott. Több generáció ismerte hangját és játékát. 

Szerepelt többek között a legendás Szomszédok című sorozatban, ahol Terikét alakította, valamint olyan klasszikus darabokban, mint az Othello, az Antigoné, az Ármány és szerelem vagy a Bánk bán. Munkáját a legmagasabb szakmai elismerésekkel díjazták: 1961-ben Jászai Mari-díjat, 1963-ban pedig Kossuth-díjat kapott, így 35 évesen az ország legfiatalabb Kossuth-díjas színésznője lett.

Kedden mi is beszámoltunk róla, hogy a színésznő halálhírét fia, Ganxsta Zolee osztotta meg Facebook-oldalán.

Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében

 – írta a zenész.

Borítókép: Kassai Ilona színésznő a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén 2017-ben (Fotó: MTI/MTVA/Zih Zsolt)

 

