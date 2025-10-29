Kassai IlonaGanxta Zoleegyász

Elhunyt Kassai Ilona színésznő, fia, Ganxsta Zolee osztotta meg a szomorú hírt

Elhunyt Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő. A hírt fia, Ganxsta Zolee osztotta meg Facebook-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29.
Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében

– írja Facebook-oldalán fia, Ganxsta Zolee.

Elhunyt Kassai Ilona színésznő, fia, Ganxsta Zolee osztotta meg a szomorú hírt
Kassai Ilona 97 éves volt (Forrás: Facebook)

Kassai Ilona, 1928-ban született Szegeden. Kiskorától primadonna akart lenni – drámai színésznő lett. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt mestere. 1949-ben felvételt nyert a Színművészeti Főiskolára, azonban elhagyta a képzést rövid idő után. 1949-ben az Állami Bányász Színházba szerződött, majd 1951-től egyik alapító tagja lett a Faluszínháznak (a későbbi Állami Déryné Színháznak). 1976-tól az Arany János Színház művésznője volt. 1961-ben Jászai Mari-díjat, majd két év múlva a Kossuth-díjat is megkapta. 

Sokáig a legfiatalabb Kossuth-díjas színésznő volt, mivel a díj átvételekor még nem volt 35 éves. 

Szinkronszínészként is népszerű, sokat foglalkoztatott művész volt.

A Kassai nevet az első férjétől történt válásuk után megtartotta, mert nem szerette az eredeti nevét, amit sok helyen Hitlernek értettek. Első férje egy operaénekes, Kassai János volt, az ő vezetéknevét vette fel. Második férje, Fülöp Kálmán dalszövegíró volt. 1965-ben férjhez ment negyedik férjéhez, Zana József színészhez, akitől 1984-ben elvált. Gyermekük Zana Zoltán (1966–) zenész, aki Ganxsta Zolee művésznéven vált híressé.

 

