A Kör – hamarosan bemutatják az Edda-musicalt

A musical idén nyáron kizárólag a Szigligeti Várudvarban lesz látható július 1-én és augusztus 5-én, csodás balatoni panorámával. Elképesztő látvány, óriás LED-falak, táncosok, pirotechnikai elemek és számos meglepetés, de elsősorban az Edda sodró zenéje és szövegvilága várja a nézőket – ígéri a produkció. A főbb szerepekben Nagy Szilárd, Réthy Zsazsa, Sári Évi, Singh Viki, Arany Timi, Ragány Misa, Kovács Áron, valamint Pataky Attila fia, a Pataky Művek frontembere, Pataky Gergő látható.

A Kör című Edda-musicalt július 1-én mutatják be. Fotó: Wernke Ádám

Már nem vagy egyedül a kör közepén. Újra elindul A Kör című musical

– mondta Oravecz János szövegkönyvíró a bemutatóval kapcsolatban. – Ez tulajdonképpen A Kör 2.0, hiszen valamelyest átírtam, aktualizáltam a művet, új a rendezés, újak a szereplők, de természetesen az örök érvényű Edda-slágerek a darabban maradtak. A végleges formáját pedig a rendezővel együtt dolgozva, a próbák folyamán nyeri majd el – tette hozzá.

Évek óta dolgozunk rajta, hogy idén, az ötvenéves Edda Művek tiszteletére bemutassuk a musicalt! A történetnek és az Edda-daloknak olyan ereje van, amely óriási hitet ad nekünk abban, hogy sikeres és méltó lesz a bemutató az Edda hihetetlen életművéhez

– mondta Ragány Misa társproducer, aki az egyik főszerepben is feltűnik majd a színpadon.

Nagy Szilárd társproducer elárulta, Pataky Attilával és Gömöry Zsolttal már készítettek egy közös Edda-feldolgozást 2021 elején, drukkoltak nekik, amikor bekerültek A dal című műsorba. – A barátság és a bizalom már kipróbáltnak mondható. Megtiszteltetés számunkra, hogy ötletgazdái lehetünk ennek a rocktörténeti pillanatnak – mondta Nagy Szilárd, aki a főszereplő hősszerelmes, álmodozó, vagány rocker karakter, Elmó bőrébe bújik, akit hatalmas zenei tehetséggel áldott meg a Jóisten, amely személyiséggel és szereppel olyannyira tud azonosulni és magáénak érzi, hogy a darabban a fiát a saját gyermeke, Noá, a szerelmét pedig Réthy Zsazsa alakítja, aki a való életben a felesége.

Az elmúlt években számos alkalommal elmentem Misa és Szilárd előadásaira, koncertjeire. A látottak és hallottak abszolút meggyőztek arról, hogy jó kezekben van a musical, amely fantasztikus, és ezt nem azért mondom, mert van némi közöm hozzá

– árulta el Pataky Attila, az Edda frontembere. Hozzátette: kérte, hogy a szereposztást, a hangokat egyeztessék, de amikor meglátta a tervezetet, egyből érezte, hogy megvan az összhang közöttük.

– Egy musicalben jó esetben két-három sláger van. Ezzel szemben A Kör kuriózumnak tekinthető, hiszen minimum húsz Edda-sláger csendül fel benne. Olyan dalok, amelyeket mindig velünk együtt énekel a közönség. A finálé pedig igazi koncerthangulatot idéz, ami szintén nem megszokott a musicalek világában – mondta Gömöry Zsolt zeneszerző, az Edda billentyűse.

– Az előadás nyáron csak Szigligeten lesz látható, de ősszel elhozzuk Kaposvárra is – jelentette ki Fülöp Péter társproducer, a Csiky Gergely Színház ügyvezető igazgatója. – Folyamatosan törekszünk arra, hogy a saját előadásainkon kívül minőségi musicaleket mutassunk be Kaposváron. Az Eddánál nagyobb durranást idén el sem tudok képzelni, hiszen egyedülálló életművel rendelkeznek, amely kiállta az idő próbáját. Egyébiránt, tekintve az Edda-dalok tárházát, akár öt musicalre való sláger is van még a tarsolyukban – tette hozzá a direktor.

A szervezők azt ígérik, hogy a július 1-i szigligeti bemutatóig folyamatosan betekintést engednek majd a próbákba és az előkészületekbe.