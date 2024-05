Ötvenhárom évesen meghalt a hollywoodi rendező, aki magán végzett emberkísérletet

Rákbetegség következtében, 53 éves korában csütörtökön meghalt Morgan Spurlock. Az amerikai filmrendező legismertebb alkotása a 2004-es Super Size Me című dokumentumfilm volt, amely kíméletlen őszinteséggel jelenítette meg a McDonald's gyorsétteremlánc ételeinek hatását az emberi testre: Spurlock egy hónapon keresztül csak az étteremlánc ételeit ette, és megörökített minden ezzel járó fizikai és pszichológiai hatást. Ráadásul nem utasíthatta vissza a „super size”, az extra adag opciót sem, ha az eladó felkínálta. A kísérletnek meg is lett az eredménye, a hónap végére a rendező saját bevallása szerint több mint 11 kilót hízott, depressziós lett és májproblémák is felléptek nála.

Morgan Spurlock a Super Size Me plakátján. Fotó: AFP

Spurlock családja megerősítette a halálhírt.

Szomorú nap volt, amikor búcsút kellett vennünk Morgan testvéremtől

– nyilatkozta a rendező fivére. – Morgan sokat adott nekünk művészetével, ötleteivel és nagylelkűségével. Ma a világ egy igazi kreatív zsenit és egy különleges embert veszített el. Büszke vagyok, hogy együtt dolgozhattam vele – idézte Craig Spurlockot a Variety.

A Super Size Me világszerte óriási siker lett, több mint 22 millió dollár bevételt hozott, és hozzájárult a gyorsételek káros hatásairól szóló diskurzushoz kiterjesztéséhez.