A Pantera ismét Budapesten ad koncertet

Az 1981-ben alakult együttes 2003-ig kilenc stúdióalbumot készített és a heavy (groove/thrash) metál egyik legnagyobb hatású, újító zenekara volt. Négy lemezük (Cowboys from Hell - 1990; Vulgar Display of Power - 1992; Far Beyond Driven - 1994; The Great Southern Trendkill - 1996) az Egyesült Államokban platinalemez lett, az utolsó anyag, a Reinventing the Steel 2000-ben jelent meg. A csapathoz olyan ismert dalok fűződtek, mint a Cemetery Gates, a Walk, az I'm Broken vagy a Drag the Waters.