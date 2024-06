Egyéjszakás kaland vonaton, buszon, időutazással

A Múzeumok éjszakája programsorozat nem titkolt szándéka, hogy azoknak a fiataloknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba. Az idei év kiemelt helyszíne lesz a „Királyok városa”, Székesfehérváron rendhagyó tárlatvezetések, alkotó foglalkozások, hagyományőrző programok, filmvetítések, koncertek, táncház és színdarabok, valamint családi- és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A 3000 forintos karszalag (diákoknak 1550 forint, hat év alatt ingyenes) megvétele után tetszés szerint lehet válogatni a több mint 460 intézmény programjai között, ezek jelentős része Budapesten koncentrálódik, ehhez sűrűn közlekedő, külön éjszakai járatokat is biztosítanak, amiről az esemény honlapján, a guideathand.com weboldalon, vagy a Muzej applikációban értesülhetünk részletesebben.

Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színművész a Múzeumok Éjszakája 2024 védnöke. Fotó: Múzeumok éjszakája

Múzeumok éjszakája – A MÁV–Volán-csoport is kiveszi a részét

Bár egy éjszaka aligha lehet elég arra, hogy elhagyjuk a lakóhelyünket, a városhatárokat, van valami, ami mégis összeköti ezeket a helyszíneket. A MÁV–Volán-csoport idén is aktív résztvevője a rendezvénynek, összesen 19 településen (Budapesten, Debrecenben, Domaszéken, Dombóváron, Hatvanban, Kecskeméten, Kelebián, Mártélyon, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsett, Petőfiszálláson, Püspökladányban, Szegeden, Székesfehérváron, Szentesen, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben) várják az érdeklődőket vállalatcsoport munkatársai. Cikkünkben ezek közül szemezgetünk.

A korábbi években is látogatható helyszínek mellé idén új programok érkeznek. Budapesten megnyitja kapuit a MÁV Archívum, ahol ízelítőt kaphatunk a vasúttársaság egyedülálló gyűjteményéből, többek között tervrajzok és fotók segítenek elmélyülni a modernizáció dicső korszakában, továbbá a résztvevők bepillantást nyerhetnek a dokumentumok tárolásának és digitalizálásának műhelytitkaiba is.

Miskolcon a MÁV fűtőháza várja az érdeklődőket, a vasúti járművek szerelmesei kívül-belül körbejárhatnak egy dízel tolató mozdonyt, egy Bz motorvonatot, egy BDV villamos motorvonatot és az IC, IC+ személykocsikat is, a gyerekeket pedig egy meglepetés kismozdony várja. A vonatok mellett az Észak-Magyarország Veterán Járműveiért Egyesület közreműködésével régi közúti járműveket is kiállítanak, amelyek visszarepítenek bennünket az időben.

Hatvanban a Volánbusz fogadja a régi klasszikusok kedvelőit, itt található ugyanis a társaság értékmentési programjának központja. A szervezők a kiállítások és a tárlatvezetés mellett hatvani nosztalgiautazással kedveskednek az érdeklődőknek.

Veszprémben a vasútállomás melletti titkos bunkert lehet majd meglátogatni, ahol 1990-ig rejtve üzemelt a MÁV Megyei Polgárvédelmi Parancsnoksága és Vezetési Központja. Igazán különleges helyszín, ahol a korhű üzemképes berendezéseket, használati tárgyakat ki is lehet próbálni.

A Múzeumok éjszakáján most először lesz látogatható a Kelebia vasútállomásnál Tapodi Ottó, kelebiai lakos magángyűjteménye is, amely a múlt vasúti emlékeinek gazdag tárházát kínálja az érdeklődőknek. Korábbi cikkeink az idei programokról:

A szervezők idén kapva a labdarúgó Európa-bajnokság aktualitásán, a „gólpassz” tematikára fűzték fel a programok jelentős részét, utalva ezzel a sport és a művészet azon hasonlóságára, hogy miként a gólok, úgy a korszakok sem egyik napról a másikra születnek.

Sokszor jelentős előfutárok határozták meg egy-egy stílus kialakulását, annak műfaji sajátosságait. Hazánk közgyűjteményei, múzeumai részletesen mutatják be ezeknek a korszakoknak a történetét az előfutároktól kezdve a legnagyobb alkotókig, lehetőséget adva ezzel a különböző irányzatok kialakulása, okai és háttere mélyebb megismerésére, több szempontból való vizsgálatára.