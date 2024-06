Gólpassz – Kihagyhatatlan ziccerek a Múzeumok éjszakáján

Idei újítás, hogy a rendezvénynek két kiemelt helyszíne is lesz: Székesfehérvár és Esztergom, ahol számos múzeum és kiállítóhely készül fantasztikus programokkal a Múzeumok éjszakájára – mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyettese az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

A gólpassz tematikájú Múzeumok éjszakájának kiemelt helyszínei idén Székesfehérvár és Esztergom. Fotó: Múzeumok éjszakája

A Szent Iván éjhez legközelebb eső szombaton egész este tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel, interaktív eseményekkel, workshopokkal, családi és gyermekprogramokkal és egyéb érdekes meglepetésekkel várják az érdeklődőket.

Az ország legnépszerűbb kulturális rendezvényének szervezői abban bíznak, hogy idén a látogatók száma eléri, vagy akár meghaladja a tavalyi rekordszámú, közel 380 ezeres regisztrált belépést.

Gólpassz, a rendezvény idei tematikája

Másról sem hallani idén nyáron, mint a labdarúgó Európa-bajnokságról.

Remélhetőleg június 22-én senki nem hagyja ki ezt a kulturális ziccert sem, és így a Múzeumok éjszakáján hazánkban a kultúráé lesz a főszerep.

Ahogy a gólpasszt adókat és a góllövőket, úgy a művészeti irányzatok előfutárait és legnagyobb alkotóit is közösen ünnepelhetjük ezen az estén, ezért is lett a gólpassz az idei kiemelt tematika, amely kapcsán számos izgalmas kísérőprogrammal készülnek a résztvevő intézmények.

A Múzeumok éjszakája nem titkolt szándéka, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba. A kiemelt tematika különleges kapcsolódási pontot teremt a múzeumok között és egy új perspektívából segít rávilágítani a gyűjteményekre.

Újdonság a Múzeumok Éjszakáján: idén két kiemelt helyszínnel is készülnek a szervezők

Ebben az évben a rendezvény központi kiemelt helyszíne Székesfehérvár, de idén Esztergom is lázasan készül június 22-re a Múzeumok éjszakájának másik kiemelt helyszíneként, hogy ezen az estén csodálatos kiállításokkal és izgalmas kísérőprogramokkal várják a látogatókat.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a sajtótájékoztatón elmondta, hogy városszerte szinte valamennyi intézmény képviselteti magát a rendezvényen, amelyek közül a Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeit emelte ki.

A Csók István Képtár számos elismert művész segítségével a kínai szellemi és kulturális örökség létrejöttét és a nyugati civilizációra gyakorolt hatását tradicionális művészeti formákon keresztül mutatja be. A Városi Képtárban alkotó foglalkozás keretében kelnek életre a Deák Gyűjtemény Freskós Termében élő különleges lények, ahol később asztaltáncoltatást követően Makám Quartet-koncert is várja a látogatókat. Ezen az estén a Fekete Sas Patikamúzeumban pedig az érdekfeszítő tárlatvezetésen túl az ehető virágokról tudhatunk meg mindent a gyógynövény szakértőtől.

Esztergomban 13 helyszínen 65 programmal várják az érdeklődőket.

Többek között a Főszékesegyházi Kincstár állandó és aktuális időszaki kiállítása mellett előadásokkal, orgonakoncerttel, tárlatvezetésekkel készül a látogatók számára, akik itt akár őstulkokkal, sárkányokkal és egyszarvúakkal is találkozhatnak. Interaktív nyomozós játékkal várnak mindenkit az esztergomi Vármúzeumban, a Duna Múzeum pedig önmagában is lenyűgöző kiállítása mellett tudományos show-val, zenés műsorokkal, képes útibeszámolóval és alkotósarokkal is készül. A kisebbeket gyermekprogramok, míg a nagyobbakat a Fröccsterasz várja ezen az estén – számolt be a sajtótájékoztatón Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere.



A programokról részletes információ a www.muzej.hu weboldalon található, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek az események.

„EVENT@HAND MUZEJ” címen ingyenesen letölthető mobilalkalmazás is rendelkezésre áll. Mindezeken túl az esemény Facebook- és Instagram-oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő időszakban érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek.