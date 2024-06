Milyen egy 17. századi női papucs?

2025-re megújul a Szent Mihály-főszékesegyház altemploma

A Szent Mihály-főszékesegyházat 2023 májusában nyitották meg a nagyközönség előtt, az altemplom megújítása azonban egészen 2025-ig tart majd. Ahogy a veszprémi várnegyed legtöbb épülete, úgy az altemplom falai is erősen vizesednek. Ennek kiküszöbölésére megoldást kellett találni, amihez elengedhetetlen a padló régészeti kutatása. Ennek során került felszínre többek között a XVII. századi női papucs is. A feltárást követően építhetik be a szakemberek a szükséges szigetelő rétegeket és gépészeti rendszereket a falak megóvása érdekében.