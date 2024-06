Tárlatvezetések, szerelmi jósda, tűzugrás, zenés programok Szolnokon

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere a nemrég átadott Várkapu Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpontban tartott keddi sajtótájékoztatón elmondta: huszonegy helyszínen várják az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján. Hozzátette: büszke arra, hogy a városban erősödik ez a program, amelyhez idén is csatlakozott Rákóczifalva és Tiszaföldvár. Szombat este a regisztráló érdeklődők megtekinthetik a városháza épületét és megismerkedhetnek a történetével is a polgármester idegenvezetésével. Tapasztó Ildikó, a szolnoki polgármesteri hivatal kulturális oktatási és sportosztályának vezetője elmondta: sok intézmény csatlakozott a Múzeumok éjszakája idei tematikájához, amely a foci-Eb miatt a gólpassz lett. Megemlítette, hogy a Múzeumok éjszakája egybeesik a szolnoki tiszavirág fesztivállal is. Kovács Ákos, a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum ügyvezető igazgatója, a tiszavirág fesztivál fő szervezője elmondta: fényfestéssel dekorálják a repülőmúzeumban az Indóház épületét, a fesztivál helyszínén levő református templomot és a Várkapu látogatóközpont homlokzatát.

Hozzátette: a RepTárban tárlatvezetéseket is tartanak. A pilótapont, a 4D-s mozi, a MiG–29 szimulátorpark, a 3D-s karika és a csúszópálya mellett katonai kiképzőpálya, valamint tematikus játszótér várja az érdeklődőket.

Az eseményen kiosztott programfüzet szerint a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban a Jászfényszarui művésztelep kiállítását lehet megtekinteni, Lelki rezdülések címmel pedig Vágvölgyi Istvánné művésztanár alkotásaiból nyílik kiállítás.

A Damjanich János Múzeumban és társintézményeiben, a Szolnoki Galériában és a Tabáni Tájházban kiállítások, tárlatvezetések, tűzugrás, koncertek, kézműves foglalkozások és gyerekprogramok is lesznek. A múzeum díszudvarán a Magyar Történelmi Íjász Alapítvány bemutatóját láthatják az érdeklődők, majd a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus ad koncertet, a vendég Bábel Klára hárfaművész lesz. Este a Makai & Peleskei gitárduó lép fel.

Programok vonat- és várrajongóknak

A Jubileum téri MÁV óvóhelyen folyamatos tárlatvezetés és tűzoltás is lesz puttonyfecskendővel gyermekeknek, valamint bemutatják a mobil labor műszereit, tevékenységét. A MÁV Vagon (Vasúti Jármű Gyártó és Javító) Kft. szolnoki járműjavítójában az érdeklődők szakszerű kísérettel megnézhetik a felújított, 116 éves, muzeális értékű víztornyot vagy a kevésbé közismert óvóhelyet, továbbá bepillantást nyerhetnek a KISS motorkocsi karbantartási tevékenységébe és megtekinthetik a karbantartás helyszínéül szolgáló felújított Pálmaházat is. A Várkapu Szolnoki Vártörténeti Látogatóközpontban tárlatvezetéssel, a kávézóban éjszakai társasjátékkal, a teraszon hangulatos zenével várják a látogatókat.

Szabadulószoba, nyereményjáték és zenés előadás

A Verseghy Ferenc Könyvtárban előadás, belga est, középkori szabadulószoba, szerelmi jósda, családi nyereményjáték és régi fotók mentése is szerepel a programok között. A könyvtár előtti Kossuth téren retró és ügyességi játékok, sport- és táncbemutatók lesznek. A KultúrPincében az amatőr csocsó és darts mellett biliárdbajnoksággal is várják az érdeklődőket.

A Szolnoki Szigligeti Színházban a Tanulmány a nőkről című zenés darabot tekinthetik meg a regisztrálók.

A Sorkatona Múzeumban szakmai tárlatvezetés lesz, a rendezvény ideje alatt toborzópont üzemel. Látható lesz az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezetének felszerelésbemutatója, de a látogatók kipróbálhatják a lézerszimulációs lőpályát is. Az érdeklődők üzemlátogatáson tekinthetnek be a Tisza folyóra települt felszíni vízmű víztisztítási technológiájába, a vadasparkban pedig éjszakai etetésen vehetnek részt. A szolnoki vasútállomáson tárlatvezetés mellett lesz megtekinthető a Szolnoki Vasúti Almárium című vasúttörténeti kiállítás, de vasúti utazási okmányokat is készíthetnek és retró vasúti oktató- és propagandafilmeket is láthatnak a látogatók.