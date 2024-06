Életre kelnek az évszázados dallamok

A Régizenei Napok egyben továbbképzési fórum is, hiszen mesterkurzusokat szerveznek a nyolc országból (például Indiából, Törökországból, az USA-ból) érkező több mint ötven hallgatónak. Pedagógus-továbbképzés is lesz általános és középiskolai, illetve zeneiskolai tanároknak. Külön érdekesség, hogy a professzorok ugyanúgy hangversenyt adnak majd, mint a hallgatók, tehát nemcsak a professzorok tesznek tanúbizonyságot a szakértelmükről, de a hallgatók is kamatoztathatják frissen szerzett tudásukat a mesterkurzusokat záró koncerten.