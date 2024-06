Megnyílt a 95. Ünnepi Könyvhét

Aki olvas, vagy akinek olvasnak, az érzelmileg gazdagodik, értelmileg gyarapodik és mentálisan erősödik – mutatott rá Gál Katalin, hozzátéve: az a felnövekvő nemzedék, amelynek olvasnak, s amely majd olvas is, egykor jobb világot építhet a mostaninál.

A hagyományos tűzoltózenekar játszik a 95. Ünnepi Könyvhét megnyitóján Fotó: Szigetváry Zsolt

Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító a könyvhetet megnyitó beszédében arra kérte az írókat, hogy írjanak a gazdagokról is, mert kevés mű szól róluk. – Nem megítélni kell őket, hanem megírni – hangsúlyozta. Nádasdy Ádám kiemelte:

Szükség lenne igazi irodalmi díjakra, magándíjakra, amelyekért a művek versenyeznek értékalapon, a közérdeklődést is felkeltve. És ehhez mecénások kellenek.

Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító a 95. Ünnepi Könyvhét megnyitóján Fotó: Szigetváry Zsolt



Bősz Anett főpolgármester-helyettes az Olvasni jó, olvasni menő című kampányra emlékeztetett, amelynek eredményeképpen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) tagkönyvtárai több ezer, 3–14 éves korú olvasóval gazdagodhattak. Kiemelte: rengeteget tanult a gyerekektől, akik még csak most ismerik meg az egyre táguló Gutenberg-galaxisból, hogy a világban létezik jó és rossz, és hogy mindig lehet a jót választani. Hozzátette: az igazi hősök valójában a hétköznapokban élnek, és azok a hősök, akik a jót tudják választani.

Érdeklődők a 95. Ünnepi Könyvhét megnyitóján Fotó: Szigetváry Zsolt



Balogh-Madár Emese, Belváros-Lipótváros alpolgármestere elmondta: Budapest belvárosa mindig is a művészet és az irodalom fellegvára volt, ahol kiváló írók és költők alkottak, az irodalmi kávéházakban fontosabbnál fontosabb alkotások születtek, és ahol az írás és olvasás élménye mindig is meghatározó és közösségépítő jelleggel bírt. Kiemelte: az olvasás fontosságának a hagyományát továbbra is őrzik a kerületben, és munkatársaival azon dolgoznak, hogy minél több lehetőséget teremtsenek az olvasásra. Példaként említette a közösségi könyvtárakat, a könyvautomatákat és a könyvkiadás támogatását. Hozzátette:

Az olvasás nemcsak egyéni élményt nyújt, hanem közösséget is teremt, hiszen olvasmányaink összekapcsolnak, párbeszédet és vitákat indítanak el.

Olvasók a standok között Fotó: Szigetváry Zsolt



A 95. Ünnepi Könyvhéten 170 kiállítóval, 150 standdal és több mint ezer dedikálással, valamint pódiumbeszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és koncertekkel várják a közönséget június 13. és 16. között a budapesti Vörösmarty és a Vigadó téren, valamint a Duna-korzón.