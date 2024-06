Ingyenes zenei programok a MOZ.GÓ-n

A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program szervezésében három város, Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi várja majd a filmbarátokat a hazai filmek legnagyobb ünnepén.

Az 1920-as, 30-as, 40-es évek melódiáinak hiteles tolmácsa, a Hot Jazz Band A magyar film hőskora címmel ad koncertet. Forrás: Magyar Mozgókép-fesztivál

Június 12-én 22 órakor a veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban Dj Elf gondoskodik a jó hangulatról. Eklektikus szettjeiben előkerül a hip-hop, a disco és egyéb elektronikus zenei műfajok is. Lépett már fel Oliver Heldensszel, a Kraak&Smaakkal, a Stereo Mc’sszel, de Iggy Pop előtt is melegítette már be a terepet.

Június 13-án 21 órakor szintén a Fotonban egy igazi kuriózum várja a nézőket: Sugár Pál és Lázár Lajos 1929-ben készített, erotikus jelenetei miatt sokáig betiltott filmje, a Rabmadár pereg majd élő zenei kísérettel.

A mai napig nagyon modern, izgalmas bűnügyi melodrámában Anna, a női börtön rabja egyetlen éjszakára elhagyhatja a fogságot, és felkeresi a férfit, aki szerelmük hajnalán bűnbe sodorta, hogy számon kérje a cserben hagyását. A filmben egy pillanatra feltűnik Szabó Lőrinc költő is. Ugyanott 23 órakor két filmes kötődésű dj, Sam Starion & El Bublo együtt állnak a lemezek mögé. Sam Starion az elmúlt 15 évben a régi Instanttól kezdve a Bánki-tó- és Sziget Fesztiválon át egészen a soproni Pub Fiction klubbig számos helyen megfordult. El Bublo (Day4Night) pedig olyan nevekkel játszott már együtt, mint Avicii, Julian Jeweil, Joe Maker. Filmes pályafutása miatt 2020-ban állt újra pult mögé. Zenei stílusa a house különböző árnyalatai a deep house-tól kezdve egészen a progresszívabb változatokig.

Június 14-én 17:30-kor a Koszika-duó ad koncertet a Fotonban. Az ő világuk a magyar, a román és a cigány zenében gyökerezik. Az Erdélyi mesék című koncerten multikulturális hazájuk gazdag zenei szövevényét bátran ötvözik a neo soul, a reggae és a bossa nova műfajával. Aznap este 20.30-kor Nagy Anikó Mária és Lukácsy György 1968 – Egy szerelem rekonstrukciója című, műfajt teremtő alkotása lesz látható ugyanott. A vetítés után a film betétdalainak énekese, Koszika jazzénekesként ad koncertet. Őt 23 órakor a közismert színész és rendező, Szabó Simon követi.

Június 14-én 17 órakor Veszprémben a Filmio Fröccsteraszon az Óváros téren Vecsei H. Miklós Cseh Tamás élettörténetét meséli el Bérczes László beszélgetőkönyve nyomán, a születésétől a haláláig, több mint húsz dal kíséretében. Aznap 19 órakor pedig az 55 éves Kaláka lép fel ugyanott. (Aki megnézi a Hangvillában a róluk szóló dokumentumfilm premierjét, kényelmesen átér a koncertre.) Őket követi a színpadon 21:30-kor a Budapest Bár.

Június 15-én 18 órakor a Fotonban Szirtes Edina Mókus ad koncertet. Aznap 19 órakor a Tejszínhab zenekart ismerheti meg a közönség. Az öttagú formáció tagjai közül négyen a Színművészeti Intézet hallgatói, Hegedűs D. Géza és ifj. Vidnyánszky Attila tanítványai, míg egyikük a Zeneakadémiára jár. Örök érvényű szövegeket (Arany János, Petőfi Sándor, William Shakespeare, Georg Büchner) a konvenciók megkerülésével, modern hangon szólaltatnak meg. Szombaton 21 órakor a 1920-as, 30-as, 40-es évek melódiáinak hiteles tolmácsa, a Hot Jazz Band A magyar film hőskora címmel ad koncertet, utána pedig 23 órakor DJ titzkrisztián kizárólag bakelitlemezekről játssza a szettjeit. A MOZ.GÓ-ra filmekből többé-kevésbé ismert dallamokkal készül. Vele párhuzamosan a Fotonban DJ LVL és Infraghandi tart filmes afterparty-t az eklektika jegyében.

A Magyar Mozgókép-fesztivál, a hazai film ünnepe a csodálatos Veszprém–Balaton régióban, különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek.

A legújabb magyar alkotásokkal, izgalmas sztárokkal, felejthetetlen moziélményekkel, közönségtalálkozókkal várja a filmbarátokat Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi a mozikban és szabadtéri vetítéseken a hűs, balatoni estében június közepén.