Egy magyarországi bolgár lehet a Madách Színház legnagyobb rajongója

– A magyarság zenei nemzet – vélekedett nemrégiben a Pik.bg bolgár hírportálon megjelent cikkében Georgi Markov. A hazánkban élő egykori bolgár alkotmánybíró igazi szerelmese a magyar kultúrának, azon belül is a Madách Színháznak. Noha az intézmény története egészen 1908-ig nyúlik vissza, világhírnévre az 1983-ban bemutatott Macskák című előadásával tett szert. „A hétvégéken Bécsből autóbuszokkal érkeztek nézők, a premierre Andrew Lloyd Webber (brit zeneszerző – a szerk.) is eljött Sarah Brightman kíséretében” – emlékeztetett cikkében a szerző. Kiemelte, hogy az akkor még fiatal Szirtes Tamás rendezésében az előadást a mai napig játsszák, a több mint négy évtized alatt az 1600-at is meghaladta az előadások száma, a nézőtér mindig telt házas.

Felidézte, a Madách Színház történetében 2004-ben került sor a következő fordulópontra, azóta zenés színházként működik Szirtes Tamás vezetése alatt. A rendező megbízatása eredetileg 2022. február 1-jéig tartott, de 2021-ben újabb öt évre kinevezték, így 2027-ig marad a színház igazgatója. Az elmúlt húsz évben 25 nemzetközi és magyar zeneszerző műve került fel a repertoárra, köztük olyan, külföldiek körében is népszerű előadások, mint a Jézus Krisztus Szupersztár, a Nyomorultak, Pretty Woman, Aranyoskám, Mary Poppins, József és a színes szélesvásznú álomkabát, a Macskák, az Operaház Fantomja és a Mamma Mia! Cikkében Markov kiemelte, hogy a színház Webbernek is kedvence lett.

Írásában az egykori alkotmánybíró a Madách Színházzal való személyes kapcsolatáról is mesélt. Markov 2014 óta rendszeres nézője az előadásoknak, tíz évvel ezelőtt a Mamma Miá!-t volt lehetősége megnézni. „A színházi élményem erősebb volt, mint a filmé” – tette hozzá. Kiemelte, akkor látta újból élőben Sasvári Sándort, aki 1982-ben járt Szófiában a budapesti Rock Színház műsorával.

Azóta már 66 alkalommal nézte meg az előadást, és egyébként sosem gondolta volna, hogy jogi, politikai, képviselői és sportvezetői karrierje után a színház miatt ragad újból tollat.

Markov hangsúlyozta, a színház a bolgárok körében is népszerű, számos alkalommal mutatta meg Bulgáriában, valamint Londonban és Párizsban élő ismerőseinek. Elmondása szerint a Madách darabjai nagy sikert arattak, a Nyomorultak után egy barátja csak azt kérdezte tőle, „mi most mozit vagy színházat láttunk?”.

Novemberben 20 éves musicali jubileumát ünnepli a színház, melynek kapcsán Markov megemlítette, Szirtes Tamás rengeteg fiatal tehetségnek adott lehetőséget, hogy megmutassák magukat a darabokban. A szerző egy sor nevet felsorolt azok közül, akik játszottak a Madách Színház darabjaiban, mint például Solti Ádám, Posta Victor, Muri Enikő, Simon Boglárka, Sánta László, Peller Anna, Csengeri Attila. A bolgár alkotmánybíró cikkét azzal zárta, hogy ha a musical olimpiai szám lenne, a Madách Színház a Nyomorultak előadásával biztosan aranyérmet nyerne, ennek kapcsán még olyan művészek nevét emelte ki, mint Arany Tímea, Pesák Ádám, Zámbó Brigitta, Szaszák Zsolt és Tóth Dominik.