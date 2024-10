Marilyn Monroe elcsábítja Einsteint?

A Like The Gypsies Club egészen különleges kis hely, amolyan eldugott gyöngyszem a belváros szívében. Talán ez is hozzátartozik a különlegességéhez, épp a családias méretek és a viszonylagos ismeretlenség kölcsönöz neki olyan otthonos, közvetlen hangulatot, amiért még a legnagyobb előadóművészek is előszeretettel látogatnak el ide.

Fotó: Zelko Csilla

Volt olyan művész, aki előző héten még a Carnegie Hallban játszott, majd pár nappal később már a Like The Gypsiesben lépett fel

– meséli lelkesen a hely tulajdonosa, a kreatív producerként ismert Rácz László, aki rendkívül büszke a roma hátterére is: a bútorok és a dekoráció is ezt a szellemiséget őrzi, az egyik falon megtaláljuk a több évszázadra visszanyúló családfát, miközben a hely roma gasztronómiai élményeket is kínál – a rendelést még érkezés előtt kell leadni. A klubtulajdonos azonban az italkínálattal büszkélkedik a leginkább – különösen az egyedi long drink-kínálattal –, mielőtt rátérne a programokra.

– A munkámban mindig monumentális dolgokat csináltam, de mindig szerettem volna egy ilyen kis kultúrszigetet, ahol szó szerint kézzel fogható távolságban találkozhatnak a rajongók a művészekkel – meséli a kezdeti motivációkról Rácz László. A kultúrklub programja sokkal színesebb annál, semmint hogy megpróbáljuk összefoglalni, a jazz-zenészek, énekesek, színészek, standuposok szinte hazajárnak, kevés olyan tér van, ahol a közönséggel együtt lélegezve tudnak fellépni, ezzel magyarázható az is, hogy olyan sztárok is igent mondanak, akik akár egy többezres nézőteret is megtöltenek.

Rácz László azonban idén igazi újdonsággal készült, egy külön a klub méreteire szabott színházi előadással. A sajtótájékoztatón az újságírók is kaptak némi ízelítőt a Fonogram-életműdíjas Galler András „Indián” rendezéséből, melyet Duba Gábor és Csernus János írt. A Motel – Álmatlan utazókban Albert Einstein, Marilyn Monroe, Capulet Júlia, Napóleon, Leonardo da Vinci és Agatha Christie élete fonódik össze egy fiktív útszéli motelben, elképzelt találkozásaik pedig egyszerre okoznak humoros, drámai és nem ritkán elgondolkodtató pillanatokat.

A főszerepeket minden párosítás esetében Kozma Orsi és Kerényi Miklós Máté játssza el, akik egészen új arcukat mutatják meg a híres személyiségek bőrébe bújva (a főként énekesnőként ismert Kozma Orsi hosszú kihagyás után tér vissza a képzeletbeli deszkákra). A jeleneteket Burai Lajos zongorista zenei kísérete egészíti ki, ezek gyakran a dramaturgiának is fontos elemeit képzik.