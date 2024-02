Találkozások újra – Kozma Orsi Quartet a Várkert Bazárban

Az esten Kozma Orsi – akit először a Jazz+Az, később a Cotton Club Singers tagjaként ismert meg a nagyközönség – a zenei pályájának fontosabb állomásait, nagy zenei találkozásait veszi sorra a zenészeivel, Cseke Gáborral, Hárs Viktorral és Pusztai Csabával. A kvartett újragondolva adja majd elő az énekesnő izgalmas popdalait, de szemezgetnek szvingklasszikusokból is, megidézve a Cotton Club Singers-et is. Emellett Dés László és Novák Péter szerzeményei is hallhatók majd, de a nagy sikerű Streisand-fellépés egy-egy dala is fel fog csendülni.

A Várkert Akusztik exkluzív koncertjén ezúttal Kozma Orsi és zenekara lép fel. Forrás: BJC.hu

A Kozma Orsi Quartet 2008-ban alakult meg, színesítve az énekesnő palettáját, és decemberben jelentették meg első stúdióalbumukat, a Hide and seeket, amely azonnal Fonogram-díj jelölt lett, 2010. október 6-án megjelent Japánban is. 2009-ben a Jazzy dalverseny különdíját, 2010-ben a Pécs Fringe Fesztivál szakmai díját nyerte el.

A Várkert Akusztik exkluzív koncertjein népszerű zenészek lépnek ki a megszokott felállásukból, illetve feltörekvő fiatal zenekarok lépnek fel, hogy hangszereikre koncentrálva hozzák közelebb a zenéjüket a közönséghez.

Borítókép: Kozma Orsi Quartet (Fotó: Graff Gergely)