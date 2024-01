Történelem és kultúra páratlan találkozása

A fellépő művészek között köszönthetjük majd többek között a népszerű, sármos, chilei származású amerikai operaénekest, Jonathan Tetelmant, akinek magával ragadó tenor hangját nagyszabású operagálán csodálhatja meg a közönség. A műfaj rajongóinak igazi csemege a Magyar Állami Operaház és a Margitszigeti Szabadtéri Színház közös bemutatója is: Rossini páratlan humorú művét, A sevillai borbélyt láthatjuk népszerű énekesekkel a főszerepekben.

Jonathan Tetelman operaénekes egy nagyszabású operagála keretében lép majd fel a Margitszigeten (Fotó: Margitszigeti Szabadtéri Színház/Ben Wolf)

Double Sense nevű zenekarával a Margitszigetre érkezik a szerb hegedűművész, Nemanja Radulovic, illetve a Zöld-foki-szigetek káprázatos hangú énekesnője, Lura is. Az egyik legkiválóbb francia balett-társulat, a Ballet Preljocaj előadásában A hattyúk tavát láthatjuk, Angelin Preljocaj ötletes, látványos és újszerű koreográfiájával.

A nemzetközi gyermeknapot ünneplő Így neveld a sárkányodat! című, a Magyar Állami Operaház Zenekarának közreműködésével megvalósuló film-zene-koncert egy olyan amerikai szuperprodukció, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen élményt kínál majd. A koncert napján egész napos mesés programok várják a Margitszigetre látogató családokat.

A Boban Markovic Orkestar és a Székesfehérvári Balett Színház közös, Parádé című produkciója szintén tartalmas és színvonalas élményt ígér a közönség számára.

Hazai sztárfellépőkben is bővelkedik az idei kínálat. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar ünnepélyes, a nemzeti összetartozás napja tiszteletére megrendezett nyitókoncertjének sztárvendége Balázs János zongoraművész lesz. Ezután a Margitszigeten egy teljes hétvégén a hazai jazz kiválóságai játszanak majd főszerepet.

A Margitszigeti Jazz Napok nevű fesztivál páratlan élményeket ígér. A programsorozatban többek között a Hot Jazz Band, a Budapest Ragtime Band és a Budapest Jazz Club Big Band is színpadra lép, de a fellépők között köszönthetjük Tony Lakatost, Horváth Charlie-t, Borlai Gergőt és Szőke Nikolettát is.

A műfaji kínálatot tovább bővíti a huszadik születésnapját káprázatos Szent Iván-éji show-műsorral ünneplő Anna and The Barbies zenekar, illetve Kökény Attila és Rakonczai Viktor koncertje. De Caramel, Geszti Péter és a Budapest Bár koncertjei szintén emlékezetes estét ígérnek. Csakúgy, mint a Cotton Club Singers, valamint a teljes létszámban színpadra lépő 100 Tagú Cigányzenekar fellépése. A honlapon megtekinthető, jelenleg is bővülő programkínálat tehát már most rendkívül impozáns.

Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője lapunknak kiemelte, hogy a színház programkínálatának gerincét a nagyszabású, látványos, elsősorban zenés produkciók jelentik. Azonban páratlan akusztikai adottságainak köszönhetően Európa egyik legnagyobb, közel háromezer néző befogadására képes szabadtéri színpada kiváló helyszínt nyújt a prózai előadások számára is, hiszen minden egyes szó remekül érthető.

Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója. Fotó: Margitszigeti Szabadtéri Színház/Vogt Gergely

A színház vezetője kifejtette, nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a Margitsziget páratlan, magával ragadó történelmi helyszínei és a festői környezet által kínált élményekkel is gazdagítsák a közönséget.

Az előadások, koncertek mellett számos kiegészítő programmal – köztük irodalmi sétákkal, backstage látogatással, interaktív meseszínpaddal, a Szent Margit-kolostor romjainál reneszánsz délelőttökkel, a víztoronyban pedig havonta megújuló kiállításokkal várjuk a látogatókat

– osztotta meg lapunkkal Bán Teodóra.

Az ügyvezető igazgató arra is kitért, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színház nemcsak a hazai, de a nemzetközi színtéren is fontos helyet foglal el. Mindez a gazdag, nemzetközileg elismert sztárokat felvonultató programkínálatot látva ideérkező külföldi nézőknek is köszönhető. Hozzátette, hogy ehhez természetesen szükség van egy mind színpadtechnikai, mind kényelmi szempontból megfelelő, világszínvonalú és komfortos infrastruktúrára.

A 2013-ban és a közelmúltban megvalósult folyamatos kisebb és nagyobb fejlesztéseknek köszönhetően pedig immár ez is rendelkezésre áll.

Elmondta, hogy a színház előadásai tavasztól egészen őszig minden látogatót elvarázsolnak, hisz egyedi produkciókat kínálnak a pünkösdi ünnepi programoktól a gyereknapi élményeken át a nyári szórakozásig. Semmihez sem fogható, tartalmas kikapcsolódás, a kultúra és a természet különleges találkozása, egy olyan közösségi élmény, ahonnan feltöltődve távozik mindenki.

Borítókép: Pillanatkép a 2023 nyarán színpadra állított Attila című opera-előadásból (Fotó: Havran Zoltán)