Emlékezetes adventi élményekkel várja a családokat a Hagyományok Háza

Ahogy minden évben, idén is változatos programok lesznek a Hagyományok Háza Ünnepváró forgatagában: a bábos előadásoktól és az aprók táncától kezdve a mesemondáson és koncerteken át rengeteg élmény várja a látogatókat. Többek között fellép Kubinyi Júlia népdalénekes, karácsonyi népdaltanítást tart Kacsó Hanga, valamint gyerekkoncertet ad a Juhász zenekar. Az idei évben bemutatott Körforgásban című divatszínházi előadás is műsorra kerül, és minden nap hagyományos népzenével, folkkocsmával vagy táncházzal zárnak.

A zene és tánc mellett a gyerekeknek karácsonyi főzőiskolát is szerveznek, ami különleges közösségi élményt nyújt minden résztvevőnek (Fotó: Gabor Dusa)

Számomra az ünnepvárás a hagyományokhoz és a közösséghez való kapcsolódás fontos része. Az ünnepvárás egyfajta ritmust ad az évnek, keretet ad a mindennapoknak, és alkalmat biztosít arra, hogy közösen éljük meg az ünnepet

– mondta Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója, aki külön felhívta a figyelmet az Ünnepváró forgatag kézműves vásárára: – Itt olyan egyedi, kézzel készült népi iparművészeti remekműveket is meg lehet vásárolni, mint például szebbnél szebb ékszereket, játékokat, a háztartásban használt praktikus eszközöket, textileket és kiegészítőket. Ha itt szerezzük be szeretteink ajándékát, segíthetjük a helyi alkotókat is, hogy mesterségüket továbbra is gyakorolhassák – mondta.

Az ajándékkészítő műhelyekben bárki elkészítheti saját, személyre szabott karácsonyi ajándékát: a műhelyekben kis létszámú csoportokban a résztvevők az ajándékok készítése mellett betekintést nyerhetnek a régi mesterségek világába, amely még inkább különlegessé varázsolja az ajándékozás élményét.

Részletes program

– Úgy gondolom, hogy ezek a saját készítésű ajándékok valódi értéket képviselnek, hiszen személyes élményeket hordoznak, és lehetővé teszik, hogy egyedi, saját magunk által készített meglepetésekkel ajándékozzuk meg szeretteinket – tette hozzá Both Miklós.