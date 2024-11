A népművészet itt nem formalinba áztatott csontváz, hanem maga a lüktető élet

November 15-én az Élő hagyományok ünnepe a Fonóban sorozat részeként többek között olyan kiváló adatközlőket és népzenészeket látnak vendégül, mint Csinos Molnár Imre, a Hortobágy örökös pásztora vagy a Bakator zenekar, akik műhelykoncertet is adnak. Ezen az estén több nemzetiségi táncház várja az érdeklődőket a Fonóban, így a Martenica bolgár táncház mellett a Berka együttes moldvai táncháza, a Bakator zenekar és a legendás Magyarpalatkai banda vonós táncháza is szerepel a programkínálatban, valamint Dudás Klára citerás lemezbemutató koncertjét is megtartják.

A Martenica bolgár táncház. Fotó: Fonó/Szőke Péter

A sorozat november 29-én és decemberben folytatódik. A novemberi alkalmon a Tükrös zenekar és Papp László közös beszélgetése lesz követhető a felületeken és a helyszínen, majd Enyedi Ágnes és a Göncöl zenekar Fordulj, kedves lovam – válogatás Kallós Zoltán gyűjtéseiből című koncertre várják az érdeklődőket. Ezen a napon is több táncház lakja be a Fonót: a Kolo délszláv táncház, a Berka együttes moldvai, valamint vonós táncháza is nyitva áll mindenki előtt.

Úgy gondolom, a néptánc és népzene városi elterjedése valódi szellemi rendszerváltás, amelyre igazán büszkék lehetünk. Fontos, hogy legyenek az egykori falusi mulatságok mintájára – fonó-szerűen működő – helyek, ahova kezdőként is bárki bármikor betérhet, hiszen a népművészet itt nem formalinba áztatott csontváz, hanem maga a hús-vér, lüktető élet

– emelte ki Berecz István, a Fonó népzenei igazgatója.

Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója szerint az intézményeknek, szellemi közösségeknek, a művészeknek választ kell találniuk arra, milyen típusú új nagy történeteket tudnak a korábbiakhoz hozzáadni, ez fogja megindítani a régi kreativitást. Az eddigi gyűjtések az Utolsoora.hu-n egy jól hozzáférhető és kereshető adatbázisban találhatók, miközben a Hagyományok Háza Folk Music Education (folk-me.com) néven online népzenekutatási platformmal is jelentkezett.

Részletek és jegyek a Fonó honlapján elérhetők, az Fonó és a Hagyományok Háza online felületein pedig a részletében streamelt programok követhetők.