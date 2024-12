Ha már a nyarat tervezné – Itt vannak a 2025-ös Campus első nevei!

Világsztárok

A The Chainsmokers a jövő évi Campus egyik húzóneve (Forrás: Arta)

Az idei fesztiválszezon egyik legnépszerűbb rendezvénye a debreceni Campus Fesztivál volt. A Campus immár másfél évtizede arra törekszik, hogy biztonságos, családbarát, kulturált fesztivál legyen, amely valóban minden korosztályt elér.

A szervezők 2025-ben is világsztárokkal és izgalmas programokkal várják a fesztiválozókat a debreceni Nagyerdőben. Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseményére idén 121 ezren látogattak el, a jövő évi fesztivál előkészületei pedig már nagyban zajlanak, karácsony előtt két nappal megérkezett az első fellépők listája is a jövő nyári bulira. A programkínálat, mint minden évben, ezúttal is a sokszínűség jegyében áll össze, amit jól mutat a jövő évre most bejelentett több mint negyven név.

A Campus fellépői között már most két világsztár szerepel – érkezik az egyik legsikeresebb R&B énekes-dalszerző, a TikTokon 65 millió követővel rendelkező Jason Derulo.

Az amerikai sztár olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint Nicki Minaj, David Guetta vagy Pitbull.

Jason Derulo mellett az amerikai The Chainsmokers elektropop-duó is ott lesz a jövő évi Campuson.

Az elektronikus-popzenei élet megkerülhetetlen szereplői nyertek már Grammyt, American Music-díjat és közös dalt jegyeznek a Coldplay-főnök Chris Martinnal: a „Something Just Like This” több mint 2,3 milliárd megtekintést ért el eddig, de a „Closer” még ettől is népszerűbb, 7 milliárdnál is többször streamelték már.

És a hazaiak

Az amerikai világsztárok mellett további 44 hazai előadó neve is nyilvánossá vált. A könnyűzenei programban nem lesz olyan stílus és zenei szubkultúra, amely ne jelenne meg valamilyen formában. A várható teljes zenei kínálatban jövőre is több száz produkció szerepel, a hazai élvonal mellett kiemelt lehetőséget kapnak a helyi előadók és a rétegzenei műfajok képviselői is. A szervezők a változatosságot is szem előtt tartották: jövőre olyan produkciók is visszatérnek a Campusra, akik az elmúlt évben vagy években hiányoztak: láthatjuk a Halott Pénzt és a Bagossy Brothers Companyt, valamint hosszabb szünet után tér vissza Debrecenbe a Quimby zenekar. Az Alfa és a Z generáció kedvenc hiphop előadói sem maradnak távol természetesen, de jubileumokban sem lesz hiány: az Irie Maffia 20 éves turnéja a fesztivált is érinti, a „Hol van az a krézi srác?” sláger pedig – ki hinné – már 25 éves, az ehhez kapcsolódó best of műsort Szűcs Krisztián (ex-HS7) hozza el. Természetesen ez még csak az első kör, számos további zenei produkciót és igazi kulturális-művészeti programkavalkádot is felvonultat majd a jövő évi rendezvény.

A 2025. július 16-án kezdődő fesztivál négy este páratlan nagyerdei környezetben várja majd a látogatókat. A Campus Fesztivál turisztikai jelentőségét jól mutatja, hogy 2024-ben négy napra teljesen megtelt Debrecen és környéke, a városban a megszokottnál is jóval többen fordultak meg, a szállásfoglaltság gyakorlatilag százszázalékos volt, tehát érdemes már jó előre foglalni szálláshelyet a 2025-ös fesztivál időpontjára.