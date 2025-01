Így fogyasztjuk a kultúrát mi, magyarok

A Szépművészeti Múzeum a 2023-as évben két kiállítással is az érdeklődők kedvében járt, Csontváry Kosztka Tivadar születésének 170 éves évfordulójára emlékeztek meg egy időszaki kiállítással, majd egy nagyszabású monografikus Pierre-Auguste Renoir-kiállításra is sor került. Ennek köszönhetően 820 ezernél is többen váltottak jegyet a Szépművészeti Múzeumba 2023-ban. A második leglátogatottabb Magyar Nemzeti Múzeumot 575 ezernél is többen látogatták meg, míg a harmadik helyezett Néprajzi Múzeumot 487 ezren keresték fel.