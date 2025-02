Meghalt a Dallas és a Hetedik mennyország legendás színésznője

Kilencvenöt éves korában, február 14-én meghalt Alice Hirson amerikai színésznő, a Dallas és a Hetedik mennyország című sorozatok sztárja – adta hírül a Hollywood Reporter.

Fotó: ABC Photo Archives / Disney General Entertainment Con/ALICE HIRSON

A portál felidézi, a színésznő Ellie Ewing bizalmasát alakította.

Alice Hirson 1929. március 10-én, Brooklynban, Alice Corinne Thorsell néven született. Az American Academy of Dramatic Arts-on 1948-ban végzett, utána nem kellett sokat várnia a sikerre, egyszerre színpadon, tévésorozatokban, és még a mozivásznon is feltűnt.

Első hosszabb tévészerepét 1952-ben kapta a Hallmark Hall of Fame című tévéantológiában, 1964-től pedig a Broadway színpadán is láthatták a nézők. 1982–1988 között a Dallas huszonhat részében tűnt fel, később a Hetedik mennyországban, az Esküdt ellenségekben, a Vészhelyzetben és a Döglött aktákban is láthatták a nézők.