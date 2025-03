A Svenk szombat esti adásában interjút láthatnak a nézők a Most vagy soha! című romantikus kalandfilm főszereplőjével és a film rendezőjével.

A Svenk műsorában interjút láthatnak a Most vagy soha! főszereplőjével (Fotó: Fórum Hungary)

Ha a néző egy nagyon izgalmas kalandfilmet szeretne látni hajmeresztő kaszkadőrmutatványokkal, óriási tömegjelenetekkel, fantasztikus látvánnyal és páratlan jelenetekkel, akkor nem fog csalódni

– mondja el a Svenk stábjának a film rendezője, Lóth Balázs.

Mindannyiunkban van egy kis Petőfi – ez is lehetne a Most vagy soha! című film üzenete. Petőfi Sándor a forradalmár, a költő és a szerelmes fiatalember a tavaly márciusban mozikban debütált gigaprodukció főszereplője. Az alkotás március 18-tól elérhető a legnagyobb streamingszolgáltató felületén is! A hatalmas vállalást gyakran Petőfi-filmnek nevezik, miközben egyetlen nap történetét meséli el, a forradalom előestéjétől, március 15-e éjszakájáig. Ez a huszonnégy óra a magyarok és Petőfi Sándor életének egyik legmeghatározóbb napja – nem véletlen, hogy Petőfi és március 15. elválaszthatatlanok egymástól.

Berettyán Nándor játszotta Petőfi Sándor szerepét, a Svenk stábjának a filmbeli önazonosságáról is mesélt.

Petőfi Sándort eljátszani egy nagyon nagy felelősség is volt azon a lehetőségen túl, hogy az ember filmben játszhat. A nagyon közös egyezés érzése Petőfivel az volt, hogy mindketten pusztai származásúak vagyunk. Azt gondolom, hogy százötven évvel ezelőtt azt érezhette Petőfi is, amit én látok, ami azért fontos, mert én is nagyon nagy szerelemmel látom a pusztai világot

– mondta Berettyán Nándor.

A gigaprodukció készítése során az alkotók végig egy önazonos, hiteles Petőfi-képet követtek, ahogy a filmbeli márciusi ifjak is életrevaló karakterként, hús-vér emberként jelennek meg.

A Most vagy soha! főszereplői: Berettyán Nándor (Petőfi Sándor) és Mosolygó Sára (Szendrey Júlia). Kiemelt szerepekben látható még: Koltai-Nagy Balázs (Jókai Mór), Fehér Tibor (Vasvári Pál), Horváth Lajos Ottó (Farkasch, a titkosügynök), Jászberényi Gábor (Meyer, a rablóvezér), Lukács Sándor (Ignaz von Lederer tábornok), Nagy Sándor (Emich Gusztáv), Szerednyey Béla (Landerer Lajos).

Azt gondolom, hogy ilyen magyar film még nem volt! Ez egy hullámvasút, egy tűzijáték ami az elejétől a végéig nagyon komoly meglepetéseket kínál a magyar nézőknek

– nyilatkozta a Svenk műsorában Berettyán Nándor, a film főszereplője.

A film alkotói a mára ikonikussá vált kávéházat – a korhű ételektől a falakat díszítő képekig – aprólékos részletességgel rekonstruálták, hogy aztán Petőfi a forradalom reggelén a biliárdasztalon, sáros csizmában állva szavalhassa el ott a Nemzeti dalt a film egyik legmeghatóbb jelenetében.

A történelmi kalandfilm egyik célja, hogy a ma közönsége testközelből élhesse át 1848. március 15-e eseményeit. Hogy milyen volt először meghallani a tömegben a Nemzeti dalt, milyen volt sodródni a Pilvaxból Petőfi és barátai nyomában, együtt éljenezni, lelkesedni a Nemzeti Múzeumnál, milyen lehetett az érzelmek hullámhegyein és -völgyein keresztül lángolni együtt egy közös ügyért.

A Most vagy soha! a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, forgatókönyvét Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk írták, rendezője Lóth Balázs, a film képi világáért Dobos Tamás operatőr felelt, kreatív producerei Rákay Philip és Szente Vajk voltak. A produceri feladatokat Csincsi Zoltán, Fülöp Péter és Kriskó László látták el. A film látványtervezője Pető Beatrix, jelmeztervezője Velich Rita, vágója Kertai Gábor és Hegedüs Gyula László, zeneszerzője Gulya Róbert.

A Most vagy soha! streaming premiere március 18-án lesz.

A Hír TV filmes háttérműsorának legújabb adását szombaton 19.30-kor láthatják a televíziónézők, az ismétlés pedig vasárnap 7.30-tól látható.

A Svenk a Most vagy soha! filmről készült interjúját már most meg lehet nézni: