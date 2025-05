NATO-tagország állampolgárait is kimentették a magyar katonák

– Miután 2021-ben az amerikaiak egyik napról a másikra kivonultak Afganisztánból, a Magyar Honvédség vezérkara és a politikai felső vezetés úgy döntött, mentsük ki a magyarokat és az afgán együttműködőket az országból. Menet közben számos NATO-tagország kérte, hogy az ő állampolgáraikat is hozzuk ki. A film történetének alapötletét ez a fantasztikus akció adta – mondta el Lajos Tamás, aki felidézte, hogy a Magyar Honvédség a Sámán Pajzs nevű akcióban, több fordulóban összesen 540 embert mentett ki, közülük 180 gyermeket és nőt.

A magyar katonák kabuli mentőakcióját dolgozza fel a Sárkányok Kabul felett

Hozzátette, hogy

játékfilmet készítettek, de kínosan ügyeltek a katonaszakmai részletek hitelességére.

Mint rámutatott, a film témája nem könnyű, de szórakoztató, átélhető formában mesél fontos dolgokról. Az alkotógárdában ott vannak a Semmelweis mozifilm és az Aranyélet televíziós sorozatban dolgozott szakemberek, akik komoly tapasztalattal, hozzáértéssel és gyakorlattal rendelkeznek az akciódúsabb filmek elkészítésében.

Kitért arra is, hogy

a film rendezője, Dyga Zsombor, valamint Dobos Tamás operatőr elképesztő vizualitással hozta létre a Sárkányok Kabul felett képi világát.

Reményei szerint erős és magával ragadó film születik.

A Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium vezetése – élén a miniszterrel – az első pillanattól kezdve szakmailag támogatta a produkciót és elkötelezett volt a film elkészítése iránt.

A szereplők kiválasztásában szerepet játszott a fizikai állóképesség, ehhez komoly segítséget nyújtott szakmai konzulensük, Pálinkás Szilveszter főhadnagy.

Lajos Tamás az M1 aktuális csatorna műsorában leszögezte:a film arra vállalkozik, hogy bemutassa a magyar katona elhivatottságát, hősiességét, valamint a hazájáért és bajtársaiért tett szolgálatát.

A Sámán Pajzs akciót titkosították, a szenzibilis információkat természetesen nem ismerhettünk meg, de a film alapjául szolgáló történetet megosztották velünk, és nagy odaadással segítették a munkánkat

– fűzte hozzá.

Mint elhangzott,

a szereplők a forgatás előtt részt vettek egy néhány napos kiképzésen, amelyen a film készítéséhez szükséges katonai mozdulatokat, mozgást elsajátították. A katonai szakértő a forgatáson végig jelen volt, és aktívan együtt dolgozott a stábbal.

– A Sárkányok Kabul felett minden egyes kockája Magyarországon forgott, az eredetileg tervezett észak-afrikai helyszínről a költségek miatt le kellett mondanunk. Mindent le tudtunk itthon forgatni, a háttereket, a Kabult körbevevő hegyeket a most zajló utómunkálatok során illesztjük a filmbe – jegyezte meg Lajos Tamás, aki végül arról is beszélt, hogy a filmben jelentős hangsúlyt kapnak az érzelmek, a történetbe egy romantikus szálat is írtak: a női főszereplő egy orvos, aki szimpátiát táplál az egyik katona iránt.