Újra kézbe vehető a magyar könyvnyomtatás őse

A könyvbemutatót Rózsa Dávid, az MNMKK OSZK főigazgatója és Molnár Antal, a Szent István Társulat elnöke nyitotta meg. Köszöntőikben egyaránt hangsúlyozták a kötet kiadásának kulturális és tudományos jelentőségét, továbbá kiemelték: míg a két évvel ezelőtt megjelent bibliofil díszkiadás elsősorban a gyűjtőkhöz juthatott el, a most bemutatott, latin nyelvű eredeti célja, hogy szélesebb olvasóközönséghez is elérjen. A nemzeti könyvtár és a Szent István Társulat együttműködésének eredményeként ez a kiadás most méltó helyet foglalhat el a Szent István Könyvek sorozatában, amely a százéves hagyományokat követve a műveltség minden területét felölelő, igényes köteteket nyújt az olvasóknak.

A most bemutatott kötet nem pusztán a magyar könyvkiadás emlékműve, hanem élő, újraolvasásra érdemes szöveg is Forrás: MNMKK OSZK

A most bemutatott könyv Mátyás király uralkodását is tárgyalja

A bemutatott mű történelmi értéke felmérhetetlen: A magyarok krónikája – vagy latin nevén Chronica Hungarorum – 1473-ban látott napvilágot Budán, pünkösd előestéjén. A könyv különlegessége, hogy ez volt az első Magyarországon nyomtatott könyv, amelyet Hess András, a korszak egyik legfontosabb tipográfusa adott ki.

A kötet számos korábbi történeti mű összeolvasztásából született, és azokat egységes elbeszélő szerkezetbe foglalva tárja elénk a magyar történelem legfontosabb eseményeit, királyi életrajzokat, hadjáratokat, koronázásokat, viszályokat és tanulságos fordulatokat – mindezt Hess András aktív írói közreműködésével.

A könyvbemutatón Farkas Gábor Farkas, az MNMKK OSZK tudományos munkatársa mutatta be a kiadványt, s egyúttal betekintést nyújtott annak készítésébe és történeti hátterébe. Előadásában kitért arra a kéziratos betoldásra is, amely Mátyás király uralkodását tárgyalja. Mint kiemelte, a szöveg nemcsak történeti forrásként, hanem kultúrtörténeti tanúságtételként is fontos, mivel olyan korszakot idéz fel, amikor a nyomdászat mint technológiai forradalom elérte Magyarországot is, s egyúttal lehetőséget adott a nemzeti identitás korai írásos rögzítésére.

Farkas Gábor Farkas elmondta, hogy jelenleg tíz példánya ismert a krónikának a világban, ezek közül kettő található Magyarországon, az ELTE Egyetemi Könyvtárban és az MNMKK Országos Széchényi Könyvtárban.