Tóth Vera Abba-slágereket is énekel a Várkert Bazárban

Az idei programok fókuszában is a családok, a gyerekek és a fiatalok állnak. Nekik tartanak egész napos kézműves-foglalkozásokat, játszóházakat, interaktív játékokat, de a Maszk Bábszínház előadása és a Zabszalma együttes koncertje is szerepel a programban. Mint elhangzott, idén is minden műfajban, a jazztől a népzenéig, az irodalmi programtól a színházi előadásig várják produkciókkal a közönséget a Várkert négy színpadán.

Pál István Szalonna és bandája is fellép a VárkertFeszten (Fotó: Várkertbazár.hu)

Hamarosan kezdődik a Várkert Bazár nyári fesztiválja

Sikota Krisztina ismertetése szerint a Neoreneszánsz kertben, az Öntőház udvarban és a Szárazárokban kültéri színpadokat állítanak fel, a nagykoncerteknek a Várkert Bazár rendezvényterme ad otthont.

Május 30-án este Fekete Jenő és a Banda ad koncertet. Mint Fekete Jenő elmondta, a koncerten saját dalok, igazi blues klasszikusok és feldolgozások is elhangzanak, a meghívott vendég Takáts Tamás énekes lesz.

Május 31-én az Öntőház udvarán Aposztróf Hellász Nyomában címmel magyar–görög zenés, irodalmi est várja a közönséget Juhász Anna irodalmár közreműködésével.

Juhász Anna elmondta, hogy Szabó Magda művein és a magyar irodalom, valamint vendégek – Papadimitriu Athina színész és lánya, Elektra, valamint Kollatos Fotios színész – segítségével idézik meg Görögországot.

Zenében szabadon címmel lép színpadra a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara Malek Andrea közreműködésével. Az énekesnő elmondása szerint a koncerten Ella Fitzgerald, Frank Sinatra és Barbra Streisand dalai is életre kelnek június 1-jén a Várkert rendezvénytermében.

Az autentikus cigányzenét játszó Parno Graszt a Bohemian Betyars együttessel zenél szintén június 1-jén. Szűcs Levente, a Bohemian Betyars egyik frontembere úgy fogalmazott: A koncerten magyar népzenei és világzenei elemekkel tűzdelt punkzenét hallhat majd a közönség. Az Öntőház udvarán felállított színpadon 12-en lépnek majd fel.

Sikota Krisztina arról is beszélt, hogy

a Panorámateraszon többször is együtt táncolhat majd a közönség Pál István Szalonnával és bandájával az ingyenes táncházsorozat nyári, szabadtéri alkalmain, de élő cigányzene és lovas huszárok is várják a látogatókat a Palotanegyedben.

A Szárazárok színpadon a VárKERT Mozi a legnépszerűbb magyar filmeket tűzi műsorra, emellett folytatódik a népszerű Tánc a Kertben sorozat is. A Palotanegyedben és a Várkert Bazárban ingyenes koncerteket szerveznek, Nyár a városban címmel pedig a Magyar Nemzeti Galériával közös szabadtéri kiállítás is nyílik. A látogatók a nyár folyamán tematikus sétákon vehetnek részt a Várkert Bazárban és a Palotanegyedben, a Mama nézd! elnevezésű programra kifejezetten kismamákat várnak.

A nyár egyik kiemelt eseménye lesz a Tóth Vera Band fellépése július 4-én este.

Tóth Vera elmondta, hogy a Summer Night Budapest elnevezésű szabadtéri koncerten kilenctagú zenekarral lép színpadra az Öntőház udvarán, ahol nyári slágerek mellett feldolgozásokat, köztük Abba-feldolgozást is hallhat majd a közönség.