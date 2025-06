Két, egymástól elválni képtelen ember konfliktusát követhetjük végig az Eiffel Műhelyházban

Joseph Haydn Armida című darabját 1784-ben mutatták be Esterházán, ami 58 előadásával a hercegi udvar legsikeresebb operájának bizonyult, és a szerző maga is ezzel a zenés színpadi művével volt a leginkább elégedett. A későbbiekben Pesten, Pozsonyban, Bécsben is előadták, majd az 1804/05-ös torinói bemutató után több mint 160 évre feledésbe merült. A XX. században először 1968-ban Bernben láthatta a közönség, majd az 1980-as évektől készültek belőle újabb színpadi változatok.