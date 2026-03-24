Úgy kaszált milliókat az AI-dalokkal, hogy valójában senki sem hallgatta azokat

Egy amerikai férfi bűnösnek vallotta magát, miután mesterséges intelligenciával generált több százezer dalt, majd automatizált botokkal milliárdnyi lejátszást pörgetett fel. A csalással dollármilliókkal károsította meg a zenészeket és a globális streamingplatformokat – írja a Louder.
A 54 éves, észak-karolinai Corneliusban élő Michael Smith egy rendbeli, elektronikus csalásra irányuló összeesküvésben ismerte el bűnösségét.
Akár öt év börtönt is kaphat, az ítéletet júliusban hirdetik ki. Vállalta azt is, hogy visszafizeti a jogtalanul megszerzett több mint 8 millió dollárt.
Smith több ezer felhasználói fiókot hozott létre, és olyan szoftvert fejlesztett, amely folyamatosan játszotta le a mesterséges intelligenciával generált, hamis zenéket.
Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a csalás lényege az volt, hogy a streamingplatformok – például az Amazon Music, az Apple Music, a Spotify vagy a YouTube Music – közös jogdíjalapból fizetnek az előadóknak.
A rendszer így a tényleges hallgatottság alapján osztja szét a bevételeket, ezért a manipulált lejátszások közvetlenül vonják el a pénzt a tényleges alkotóktól.
Jay Clayton amerikai ügyész szerint Smith „több ezer hamis dalt generált, majd ezeket milliárdszor streamelte”. Hozzátette: bár a zenék és a hallgatók is fiktívek voltak, az ellopott milliók nagyon is valósak.
A Billboard szerint az AI-alapú zenei platformok – például a Suno –
akár napi hétmillió dalt is képesek előállítani, ami új szintre emelheti az ilyen típusú visszaéléseket.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
