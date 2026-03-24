Úgy kaszált milliókat az AI-dalokkal, hogy valójában senki sem hallgatta azokat

Hiába volt minden dal és minden hallgató fiktív, a pénz nagyon is valós volt: egy amerikai férfi milliárdnyi mesterséges lejátszással károsította meg a globális zeneipart.

2026. 03. 24. 8:30
Egy amerikai férfi bűnösnek vallotta magát, miután mesterséges intelligenciával generált több százezer dalt, majd automatizált botokkal milliárdnyi lejátszást pörgetett fel. A csalással dollármilliókkal károsította meg a zenészeket és a globális streamingplatformokat – írja a Louder.

Spotify and other Music applications are seen in this illustration photo in Warsaw, Poland on 10 June, 2023. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) (Photo by Jaap Arriens / NurPhoto via AFP)
Illusztráció (Fotó: JAAP ARRIENS / AFP)

A 54 éves, észak-karolinai Corneliusban élő Michael Smith egy rendbeli, elektronikus csalásra irányuló összeesküvésben ismerte el bűnösségét. 

Akár öt év börtönt is kaphat, az ítéletet júliusban hirdetik ki. Vállalta azt is, hogy visszafizeti a jogtalanul megszerzett több mint 8 millió dollárt.

Smith több ezer felhasználói fiókot hozott létre, és olyan szoftvert fejlesztett, amely folyamatosan játszotta le a mesterséges intelligenciával generált, hamis zenéket.

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a csalás lényege az volt, hogy a streamingplatformok – például az Amazon Music, az Apple Music, a Spotify vagy a YouTube Music – közös jogdíjalapból fizetnek az előadóknak. 

A rendszer így a tényleges hallgatottság alapján osztja szét a bevételeket, ezért a manipulált lejátszások közvetlenül vonják el a pénzt a tényleges alkotóktól.

Jay Clayton amerikai ügyész szerint Smith „több ezer hamis dalt generált, majd ezeket milliárdszor streamelte”. Hozzátette: bár a zenék és a hallgatók is fiktívek voltak, az ellopott milliók nagyon is valósak.

A Billboard szerint az AI-alapú zenei platformok – például a Suno – 

akár napi hétmillió dalt is képesek előállítani, ami új szintre emelheti az ilyen típusú visszaéléseket.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

